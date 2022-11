Nei giorni scorsi, durante il Lucca Comics & Games 2022 appena conclusosi, la casa editrice veneta Poliniani Editore ha lanciato la Collezione D&D by Poliniani, una linea di accessori e prodotti in cuoio di altissimo pregio, a marchio ufficiale Dungeons & Dragons, che noi di CulturaPop abbiamo avuto la fortuna di ricevere in grande anteprima a e di recensire.

Durante la kermesse lucchese, abbiamo avuto modo di bazzicare per lo stand di Poliniani all’interno del Padiglione Carducci, dove abbiamo potuto assistere al grande interesse che i prodotti della Collezione D&D by Poliniani hanno riscontrato nel pubblico, tanto da renderne alcuni addirittura sold-out. Gli astanti della fiera hanno potuto verificare con mano come gli oggetti della Collezione D&D by Poliniani, tutti realizzati su licenza ufficiale di Wizards of the Coast, siano dei veri e propri gioiellini in cuoio, pelle e ottone, creati da esperti artigiani italiani.

E proprio presso lo stand di Poliniani editore abbiamo potuto scambiare quattro chiacchiere con Paolo Manzini in arte Adhras, l’artigiano che ha disegnato e progettato tutti i prodotti della linea D&D by Poliniani, e Corrado Polini, AD di Poliniani Editore, che ci hanno raccontato l’idea alla base di questa collezione di prodotti e del lavoro di manifattura che ha comportato produrli.

Collezione D&D by Poliniani, l’idea

Chiacchierando con Corrado Polini e Adrhas, è stato fin da subito chiaro che l’idea alla base della Collezione D&D by Poliniani non è quella di rivolgersi esclusivamente a quel mercato di nicchia, seppure una nicchia di notevoli dimensioni, rappresentato dai giocatori appassionati di Dungeons & Dragons, ma di aprirsi a un mercato molto più ampio, fatto di ex giocatori, nostalgici, curiosi o anche semplicemente fatto di persone in cerca di un oggetto bello e di qualità e in grado di comprenderne il valore.

Dungeons & Dragons by Poliniani

Inoltre, nell’idea di fondo c’è anche la volontà di mostrare al mondo in modo elegante la propria appartenenza all’universo di appassionati di Dungeons & Dragons, ma senza ostentarlo in maniera fin troppo evidente o villana, così da poterla sfoggiare senza timore in qualsiasi momento della propria vita. La maglietta dell’Hellfire Club, per quanto possa essere bella, non è certo l’abbigliamento più adatto per recarsi a una riunione di lavoro con un amministratore delegato. Un bel bracciale di cuoio con il logo di D&D, d’altro canto, è invece un accessorio non solo da sfoggiare, ma che mostra la propria passione in modo discreto ed elegante. E che potrebbe dare il via a un piacevole scambio di battute, qualora il caro amministratore delegato fosse stato (o è ancora) un fan dei giochi di ruolo.

Collezione D&D by Poliniani

Ecco perché, quindi, la prima linea di accessori della Collezione D&D by Poliniani è composta da una serie di oggetti in grado di affascinare e accontentare sia gli appassionati di lunga data di Dungeons & Dragons, sia tutto quel pubblico di curiosi e amanti del bello che possono aver conosciuto il gioco di ruolo più famoso al mondo in un momento precedente della loro vita o semplicemente attraverso la rinomanza data al brand attraverso serie tv come Stranger Things o l’attenzione data dai media al film di D&D in uscita alla fine di marzo, Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri.

Abbiamo quindi Tabus il tira dadi e Arselia il sacchetto porta dadi, espressamente pensati per i giocatori (ma appetibili anche per un pubblico più casual, poiché come suggeriamo nella nostra recensione, possono tranquillamente essere utilizzati come svuota tasche uno e portamonete/portagioie l’altro). Ma abbiamo anche Memor il ciondolo, Filos il bracciale e Master il portachiavi, accessori ideati per attrarre, oltre ovviamente gli appassionati di Dungeons & Dragons, tutta quell’ampia fascia di pubblico di cui parlavamo poc’anzi.

Collezione D&D by Poliniani, i nomi dei prodotti

Anche i nomi dei singoli prodotti della Collezione D&D by Poliniani sono frutto di un’idea ben ragionata, sebbene a prima vista possano apparire un po’ bizzarri. Corrado Polini e Adrhas ci hanno raccontato di come durante il brainstorming per cercare di trovare il nome giusto per ogni prodotto, siano partiti dal latino, per poi astrarre il tutto e virare verso un nome latineggiante ma con una forte componente fantasy, anche in vista di un’apertura verso il mercato estero, con nomi che potessero suonare accattivanti a una platea non italiana.

Collezione D&D by Poliniani

Quindi, il ciondolo Memor, ad esempio, è stato chiamato così partendo dalla considerazione che chi acquista una collana di questo tipo e in questo materiale, molto spesso non lo fa per meri motivi estetici. Sebbene l’aspetto estetico sia ovviamente un fattore importante, infatti, questo genere di accessorio viene acquistato per una ragione più intima, per sentire a contatto della propria pelle un oggetto che rappresenti qualcosa di importante, per regalarlo a una persona cara, per tramandarlo a un figlio, un parente, un amico. Ecco, quindi, che un semplice ciondolo di cuoio con l’emblema di Dungeons & Dragons diventa un oggetto del ricordo, dell’affetto, della memoria.

Per il tira dadi Tabus, invece, il rimando porta direttamente al concetto di “tavola”, sia come oggetto fisico, supporto, su cui accadono cose, sia come luogo di aggregazione e condivisione. In questo caso, quindi, oggetto attorno al quale ci si aggrega per giocare a Dungeons & Dragons e nel quale accadono cose, il lancio dei dadi, che andranno a influire direttamente sulla vita dei personaggi giocanti.

Dungeons & Dragons by Poliniani

Il sacchetto porta dadi Arselia, invece, vuole riportare alla mente la “scarsella”, il borsello in cuoio che anticamente veniva legato alla cintura, per portare con sé il denaro. Ora un borsello per portare con sé altri oggetti parimenti preziosi, per un giocatore: i propri dadi fortunati. Il bracciale Filos, d’altro canto, vede le sue radici nel sostantivo greco antico “philos”, che significa “amico”. E questo il bracciale brandizzato Dungeons & Dragons rappresenta, un simbolo di appartenenza a un gruppo di amici, da tenere in bella mostra in modo che sia chiaro che il legame di amicizia è ulteriormente cementato da una comune passione per il gioco di ruolo più famoso al mondo. E non a caso il portachiavi porta il nome di Master, la persona che al tavolo custodisce le chiavi del gioco.

L’aspetto artigianale

Conversando più approfonditamente con Adrhas, siamo quindi venuti a conoscenza dei segreti che si celano dietro la progettazione e la realizzazione dei bellissimi oggetti della Collezione D&D by Poliniani. Ognuno dei prodotti che compongono questa collezione, infatti, è frutto di uno studio profondo, al fine di ottenere al contempo un oggetto di pregio per estetica e qualità dei materiali, ma anche di funzionalità d’uso.

“Ho disegnato la linea in cuoio a marchio Dungeons & Dragons coniugando idee semplici ma d’impatto allo stile che mi contraddistingue e che ho maturato in tanti anni di realizzazioni”.

Ci ha confidato Adrhas. Che ha quindi proseguito spiegandoci del perché di alcune scelte di design e di realizzazione.

Ho deciso, come in altri miei lavori, di evitare totalmente le cuciture utilizzando rivetti e borchie, questo dona ai prodotti una maggiore resistenza nel tempo e un aspetto ancora più maestoso.

Dungeons & Dragons by Poliniani

Anche la scelta dei materiali e della loro qualità non è stata lasciata al caso. Seguendo la filosofia che contraddistingue Poliniani Editore, infatti, anche i prodotti della Collana D&D by Poliniani sono stati realizzati con in mente l’ecosostenibilità.

Il cuoio utilizzato è una concia vegetale a pieno fiore che, oltre ad essere un materiale solido e bello, permette impressioni profonde ed estremamente tridimensionali con la tecnica del tooling. Il cuoio poi è totalmente tinto a mano con la tecnica dell’anticatura, che dona alle incisioni ancora più rilievo e tridimensionalità.

L’utilizzo della concia vegetale, oltre che essere una scelta etica, fa sì che il cuoio non sia aggredito dalle varie sostanze chimiche che altre conce prevedono, lasciando alla materia prima quel suo profumo tipico e gradevole, anni luce distante dagli odori sgradevoli che il cuoio conciato chimicamente emana.

Adrhas ci ha quindi spiegato che il “cuoio a pieno fiore”, quello utilizzato per la realizzazione di tutti questi oggetti a marchio ufficiale Dungeons & Dragons, altro non è che il cuoio migliore e più pregiato, a differenza della “crosta”, il cuoio di seconda scelta, non liscio e decisamente meno pregiato. E il cuoio a pieno fiore è anche l’unico che può essere lavorato a sbalzo, proprio come accade per i prodotti a marchio Dungeons & Dragons realizzati da Poliniani Editore. Inoltre, il cuoio a pieno fiore impiegato per la realizzazione della Collezione D&D by Poliniani è cuoio fiorentino, vale a dire il miglior cuoio presente sul mercato, icona del Made in Italy riconosciuta nel mondo.

Collezione D&D by Poliniani

Infine, una delle caratteristiche che rendono il cuoio un materiale meraviglioso, e il cuoio a pieno fiore ancora di più, è il fatto che si tratta di un materiale “vivo”, che respira e cambia nel tempo, invecchiando insieme a chi lo indossa.

Ingegnerizzare la produzione

Un fattore di assoluta importanza che restituisce immediatamente il pregio dei prodotti della Collezione D&D by Poliniani è che sono tutti realizzati a mano da esperti artigiani italiani, cosa che di fatto rende ogni oggetto confezionato un pezzo unico, poiché un lotto di cuoio non sarà mai identico a un altro e poiché, essendo fatti a mano, per forza di cose, ci saranno sempre delle differenze infinitesimali tra un oggetto e l’altro.

Ma un conto è realizzare a mano un oggetto, un altro è produrne centinaia di copie, senza affidarsi a macchinari e rimanendo in ambito artigianale.

La sfida più difficile è stata quella di riuscire ad allestire un laboratorio e formare una squadra di artigiani per poter realizzare così tante opere, pur mantenendo un metodo completamente artigianale. Sono dunque molto soddisfatto di aver trovato, anche grazie alla sinergia con Poliniani Editore, il modo di poter dare a così tante persone un prodotto artigianale, senza svalutare minimamente la fattura che sono abituato a portare nelle opere che ho realizzato in questi quindici anni in cui lavoro il cuoio.

Collezione D&D by Poliniani

La sfida è stata vinta, ci ha raccontato Adrhas, ottimizzando ogni fase della lavorazione del prodotto, creando una sorta di “catena di montaggio artigianale”, cosa che ha permesso di ridurre i tempi di produzione pur mantenendo l’altissima qualità che un prodotto realizzato a mano porta con sé.

I prodotti della Collezione D&D by Poliniani

Chiudiamo, dunque, questo articolo di approfondimento sull’idea e la manifattura che stanno alla base della Collezione D&D by Poliniani, ripercorrendo con una rapida carrellata i prodotti che al momento ne fanno parte e che verranno ben presto affiancati da tutta una nuova serie di oggetti e accessori.

Dungeons & Dragons by Poliniani

ARSELIA , l’elegante scarsella in cuoio borchiato brandizzata Dungeons & Dragons, perfetta per portare sempre con te il proprio set di dadi fortunato.

, l’elegante in cuoio borchiato brandizzata Dungeons & Dragons, perfetta per portare sempre con te il proprio set di dadi fortunato. TABUS , un prezioso e robusto vassoio lancia dadi in cuoio borchiato brandizzato Dungeons & Dragons, per donare fascino e valore anche alla più caotica sessione di gioco in taverna.

, un prezioso e robusto in cuoio borchiato brandizzato Dungeons & Dragons, per donare fascino e valore anche alla più caotica sessione di gioco in taverna. FILOS , il bracciale in cuoio brandizzati Dungeons & Dragons per mostrare al mondo la propria passione in modo elegante e garbato, senza ostentazione

, il in cuoio brandizzati Dungeons & Dragons per mostrare al mondo la propria passione in modo elegante e garbato, senza ostentazione MEMOR , il ciondolo in cuoio brandizzato Dungeons & Dragons da tenere a contatto della propria pelle, da donare e tramandare alle persone care che condividono la passione per D&D.

, il in cuoio brandizzato Dungeons & Dragons da tenere a contatto della propria pelle, da donare e tramandare alle persone care che condividono la passione per D&D. MASTER, il portachiavi in cuoio brandizzato Dungeons & Dragons, per avere sempre con sé le chiavi di tutte le porte segrete di quel dungeon chiamato casa.

Dungeons & Dragons by Poliniani

Ricordiamo che è possibile acquistare tutti i prodotti della Collezione D&D by Poliniani direttamente sullo store online di Poliniani Editore, e presso gli stand di Poliniani alle più importanti fiere italiane legate alla cultura pop, in attesa che vengano anche distribuiti nei migliori negozi.