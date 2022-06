Journeys Through the Radiant Citadel gratis: disponibile un estratto dal nuovo manuale di Dungeons & Dragons. Il contenuto in anteprima è disponibile sul sito D&D Beyond, per ottenerlo occorrerà accedere con il proprio account. Per promuovere la recente acquisizione del portale D&D Beyond Wizards of the Coast procede con la sua campagna volta a estendere l’utenza di questa piattaforma online, grazie a una serie di contenuti di gioco scaricabili gratuitamente, come ad esempio il Monstrous Compendium di Spelljammer o il Vecna Dossier.

Journeys Through the Radiant Citadel è disponibile per l’acquisto online.

Journeys Through the Radiant Citadel: gratis un capitolo

Approfittando dell’approssimarsi dell’uscita del manuale antologia Journeys Through the Radiant Citadel, Wizards of the Coast ha deciso di distribuire un’anteprima del nuovo supplemento in uscita, mettendo a disposizione gratuita il primo capitolo di questo nuovo supplemento. Il capitolo di Journeys Through the Radiant Citadel può essere sbloccato a questo link e contiene una serie di risorse utilizzabili tramite D&D Beyond, inclusi il supplemento in formato digitale del compendio del gioco, gli elenchi ricercabili, il generatore di personaggi, la lista dei possibili incontri e le schede digitali.

Il manuale Journeys Through the Radiant Citadel sarà disponibile a partire dal 19 luglio 2022 e sarà una raccolta di avventure per personaggi di livello 1-14. Pur trattandosi di un’antologia la struttura del manuale ricalcherà quella di Candlekeep Mysteries (disponibile per l’acquisto online), con una serie di avventure caratterizzate da un filo rosso comune.

Journeys Through the Radiant Citadel vedrà i giocatori impegnati in diverse missioni che coinvolgeranno la cosiddetta Cittadella Radiante, una città crocevia del piano etereo dalla quale si dipaneranno le diverse avventure, con la possibilità di giocare queste ultime sia in modo indipendente e autoconclusivo, sia dando vita ad un’avvincente campagna dai toni esotici, misteriosi e cosmopoliti.

Journeys Through the Radiant Citadel offrirà una prospettiva insolita per quel che riguarda il fantasy proponendo così scenari in grado di esplorare il multiverso di Dungeons & Dragons traendo ispirazione dai legami con varie culture del mondo reale e mitologie che rispecchieranno i retaggi culturali e folkloristici dei diversi autori coinvolti.