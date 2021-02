Dungeons & Dragons: Michelle Rodriguez e Justice Smith si uniscono al cast

Si arricchisce nuovamente il cast del film live-action di Dungeons & Dragons, al quale si uniscono anche Michelle Rodriguez, nota soprattutto per Fast And Furious, e Justice Smith, protagonista in Detective Pikachu.

Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il duo dietro il successo Game Night – Indovina chi muore stasera?, sono pronti a dirigere il film basato sul popolare gioco di ruolo fantasy di Wizards on the Coast. I due hanno anche scritto l’ultima versione della sceneggiatura basata su una precedente bozza di Michael Gilio.

Hasbro, eOne e Paramount stanno producendo e finanziando insieme l’intero progetto, con eOne che lo distribuirà nel Regno Unito e in Canada e Paramount che lo distribuirà nel resto del mondo.

Dungeons & Dragons è un gioco da tavolo nato nel 1974 ad opera di Gary Gygax e Dave Arneson, che ha dato vita a tutto il filone editoriale legato ai giochi di ruolo,diventando il più diffuso e conosciuto tra questi, con circa 20 milioni di giocatori in tutto il mondo, una vasta gamma di traduzioni in molte lingue e oltre 1 miliardo di dollari di vendite di manuali e accessori.

I giocatori si ritrovano ad interpretare i personaggi da loro creati all’interno di un’avventura dai toni fantasy-medievaleggianti, che combina umani, elfi, orchi e centinaia di altre creature in un vasto mondo. Il gioco utilizza dadi a più facce che permettono il verificarsi di determinate condizioni in base al risultato dei vari lanci (oltre che la buona riuscita di un attacco o di una determinata azione) ed è supervisionato da “Dungeon Master“, che tira le fila dell’intera partita.

Non è noto se la storia del film sarà completamente inventata e ripercorrerà alcuni stilemi del gioco, se racconterà qualcosa di inerente alla mitologia raccontata nel gioco stesso, o se, in perfetto stile Jumanji, i giocatori si ritroveranno al suo interno.