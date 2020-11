Dungeons & Dragons: online un’asta di beneficienza per Extra Life

Dungeons & Dragons, il celebre gioco di ruolo da tavolo, è ancora una volta protagonista di una campagna di beneficenza, a conferma dell’impegno di Wizards of the Coast nella tematiche sociali. La raccolta dell’iniziativa sarà devoluta a Extra Life e il Seattle Children’s Hospital; per i fan che parteciperanno ci sarà l’occasione di aggiudicarsi, tramite asta online, delle esclusive stampe delle copertine di alcuni degli ultimi manuali di D&D Quinta Edizione.

Le aste benefiche si chiuderanno alle 18:00 del 17 novembre: fino ad allora per partecipare (o semplicemente dare un’occhiata in giro) basterà collegarsi a questo link di ebay per provare ad aggiudicarsi una stampa delle copertine dei seguenti manuali: Explorer’s Guide to Wildemount, Tasha’s Cauldron of Everything (edizione standard e variant) e Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden (edizione standard e variant).

Gli oggetti messi in palio da Wizards of the Coast non sono però comuni stampe, bensì prove di stampa, cioè test effettuare dallo stampatore prima dell’approvazione finale dell’editore. Essendo stampe di prova si tratta di esemplari unici e non semplici copie: i fogli hanno un formato più grande della dimensione effettiva della copertina e presentano alcuni elementi grafici distintivi a certificare la loro funzione nel processo di stampa, come ad esempio crocini di registro o i campioni della quadricromia.

Si tratta quindi di oggetti con un potenziale valore collezionistico e adatti a chi vuole esporre qualcosa di particolare e inconsueto.

Il ricavato delle cinque aste sarà devoluto alla fondazione benefica Extra Life, un’associazione benefica che coinvolge l’impegno della community internazionale dei gamer nel sostegno dei pazienti pediatrici. Non si tratta della prima collaborazione tra Wizards of the Coast e questo ente benefico: infatti oltre ad aver collaborato con Extra Life in passato, con delle aste dedicate alle prove di stampa di alcune carte di Magic: The Gathering e delle edizioni speciali di Secret Lair.