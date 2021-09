Dungeons & Dragons: slitta l’uscita dei manuali italiani

Wizards of the Coast ha annunciato che l’uscita dei manuali di Dungeons & Dragons in italiano e nelle altre lingue sarà posticipata a causa dei ritardi dovuti alle conseguenze della pandemia.

Una notizia che rattristerà i molti appassionati italiani, francesi, tedeschi e spagnoli, poiché i ritardi sulla catena logistica dell’editore si sono riversati su tutta la produzione dei nuovi volumi localizzati nelle quattro lingue annunciate lo scorso giugno. In seguito a questi ritardi l’editore si è visto costretto a dover ripianificare le uscite dei primi volumi attesi a partire dal 24 settembre, con la nuova data di uscita prevista il prossimo 8 ottobre.

Fortunatamente si tratterà di uno slittamento minimo, con un ritardo di sole due settimane, che impatterà le uscite in questo modo:

8 ottobre 2021: Dungeons & Dragons Kit Essenziale , ovvero il set introduttivo che permetterà a chi si avvicina a D&D per la prima volta di iniziare a giocare

8 ottobre 2021: Manuale del Giocatore, Guida del Dungeon Master e Manuale dei Mostri

Pare invece non subirà ritardi l’uscita del Set Regalo Manuali Base, il cofanetto da collezione che raccoglierà al suo interno i tre manuali base (rifiniti con una copertina olografica) e uno schermo del DM.

Nonostante questo ritardo nella consegna dei manuali Wizards of the Coast, l’impegno dell’editore nel proseguire con le localizzazioni dei suoi contenuti rimane invariato, con l’obiettivo, a partire dal prossimo anno, di realizzare e mettere in commercio tutti i prodotti più recenti, con finestre di distribuzione trimestrali in contemporanea nelle diverse nazioni.

E i nuovi manuali? L’annuncio delle nuove uscite localizzate è atteso entro la fine del 2021 e per diffondere le nuove comunicazioni più efficacemente Wizards sarà supportata da una rinnovata presenza online e sui social, con le versioni della pagina Facebook e del sito ufficiale interamente tradotte nelle lingue summenzionate. Parlando quindi del nuovo sito in italiano, vi ricordiamo che da domani sarà possibile registrarsi per scaricare gratuitamente lo Starter Set in formato digitale.