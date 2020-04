Dungeons & Dragons – The Iron Titan: da COMICON e Aurea Nox una partita multi tavolo online

COMICON e Aurea Nox annunciano Dungeons & Dragons – The Iron Titan, un evento in cui 100 giocatori riuniti in remoto per parteciperanno ad un’avventura condivisa. Dungeons & Dragons – The Iron Titan si svolgerà domenica 3 maggio, una delle date in cui si sarebbe dovuto svolgere il Festival partenopeo, e sarà un’opportunità di gioco di ruolo “epica”,a cui prenderanno parte 100 giocatori e 25 Master, che nonostante le distanze fisiche che li separeranno potranno vivere un’avventura unica di Dungeons & Dragons.

Quest’occasione permetterà ai giocatori di tutta Italia di potersi riunire nonostante il momento di “isolamento forzato” per passare una giornata di gioco, all’insegna dell’avventura e dell’immaginazione. Dungeons & Dragons – The Iron Titan sarà un momento ideale per creare nuove relazioni ed incontrare vecchi amici, in un luogo dove il limite del divertimento sarà dato unicamente dalla fantasia e dalla voglia di stare insieme e giocare.

Questo eventi è nato “dal basso”, ovvero grazie alla spinta delle associazioni sparse sul territorio che hanno deciso di unirsi in un unico e grande progetto ludico online, con lo scopo di coinvolgere più amanti dei giochi di ruolo possibili e permettere loro di superare, nel gioco, i limiti del lockdown. Le associazioni promotrici dell’evento sono: Adventurers League Udine, Convivio Ludico, Gilda Picena, Gli Argonauti, L’Antro del Beholder, Ludicars e Roma Role Play.

Per Partecipare occorre iscriversi a al seguente link. The Iron Titan sarà un’avventura di tipo Tier 1(personaggi di livello 1-4). La sessione di gioco è prevista per le ore 15:00 del 3 Maggio, con una durata stimata di circa 4 ore. Tutti i partecipanti sono pregati di collegarsi a partire dalle 14:30 per svolgere un controllo completo della qualità microfono-audio.

Di seguito una breve anticipazione di in “The Iron Titan – Epic Edition”, un’avventura per D&D 5 edizione, ambientata in Eberron:

I Cultisti dell’Artiglio di Smeraldo hanno rianimato un colossale titano forgiato dai campi di battaglia fuori Salvation, e lo hanno lanciato contro l’avamposto. Dovrete collaborare con i vostri compagni e gli altri gruppi per disabilitare il titano, arto dopo arto, e salvare così l’avamposto dalla distruzione. Niente paura, nulla è perduto: sarete aiutati dall’Oracolo della Guerra, che fornirà consigli tattici vitali a fianco di versi criptici dalla Profezia Draconica.

La sessione di gioco avrà luogo sulla piattaforma online Discord, nel server di Aurea Nox, e utilizzerà il sito Roll20, per la gestione di mappe ed elementi di gioco. Ad ognuno dei master sarà riservata una stanza apposita dove gestire il proprio gruppo, mentre in un’altra stanza attenderà colui che interpreterà l’Oracolo della guerra ed avrà il compito di scandire gli eventi e coordinare gli avvenimenti che ogni tavolo si troverà ad affrontare.

A partire dalle 15:00 di domenica 3 maggio un timer scandirà la tabella ufficiale riportata nell’avventura, dove ad intervalli di 20 minuti un master narrerà cosa accadrà.