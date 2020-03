Dungeons&Dragons: Mythic Odysseys of Theros, arriva il secondo manuale dedicato a Magic: the Gathering

All’inizio di Giugno due mondi epici si incontreranno. L’espansione per Dungeons & Dragons: Mythic Odysseys of Theros unirà la Quinta Edizione del gioco di ruolo più giocato al mondo con il piano ‘divino’ di Theros, dall’ambientazione di Magic: the Gathering.

Dungeons & Dragons (comunemente abbreviato in D&D), si è recentemente convertito a una forma più snella di quella a cui eravamo abituati, strizzando l’occhio alla tendenza narrativista non più così recente del gioco di ruolo in tutto il mondo. Quest’espansione sarà un bel modo per discostarsi dal Fantasy classico tuffandosi in un’era di eroi e leggende.

Più succosa ancora per gli appassionati di Magic: The Gathering, il gioco di carte collezionabili che ha fatto la storia, che potranno vivere l’era degli eroi di Theros, tra mostri leggendari e divinità volubili e grandiose.

Avete mai sentito dire che le divinità hanno bisogno di essere pregate per esistere? In Theros funziona esattamente così, e ci sono Dèi disposti a fare qualsiasi cosa pur di non essere dimenticati.

Se cercate avventure ispirate alla mitologia ma volete giocarle nella forma che vi è più familiare, questo è il gioco che fa per voi. Il sistema sarà arricchito da un nuovo tratto: i Doni Sovrannaturali, nuove abilità per distinguere il vostro personaggio dalla gente comune che funzioneranno in modo simile alle razze della Quinta Edizione, ognuno contraddistinto da diversi bonus.

Saranno disponibili inoltre nuove razze, anch’esse ispirate alla mitologia, come i satiri, e nuove sottoclassi come il Collegio Bardico dell’Eloquenza, maestri di oratoria, o il Patto dell’Eroismo per i Paladini, un destino eroico scritto per i personaggi dalla volontà divina.

Il mondo di Theros è popolato da possenti creature mitologiche, accuratamente bilanciate per essere una sfida anche per le divinità, e ogni eroe potrà impugnare le armi divine, oggetti unici che diventeranno parte integrante del personaggio, donate dalle divinità o ottenute a caro prezzo.

Quest’espansione sarà in cartonato lucido, come il resto dei manuali di D&D, e solo nei negozi specializzati sarà disponibile anche l’edizione con copertina alternativa (Alt Cover) caratterizzata da un’illustrazione davvero epica.

Sebbene la data di rilascio sia il 2 Giugno 2020, il gioco è già preordinabile nei negozi di giochi e su Amazon, costerà 49.95 dollari per l’edizione standard e 65.95 dollari per l’edizione con copertina alternativa.

Riguardo alla localizzazione possiamo solo aspettare un comunicato di Asmodee Italia nel prossimo futuro.