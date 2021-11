dV Games e Ghenos Games: tutte le novità di fine anno 2021!

DV Games e Ghenos Games hanno recentemente annunciato i giochi che raggiungeranno i magazzini e i negozi italiani nelle prossime settimane. Ecco tutti i principali arrivi!

In arrivo a novembre 2021

Bubble Stories

In Bubble Stories i bambini potranno saltare da una bolla all’altra per scoprire universi in miniatura e percorsi nascosti: ogni mazzo è un’avventura! Lo scopo del gioco è esplorare i luoghi ed esaminare ogni immagine per trovare tutte le carte Stella indicate sulla propria carta Obiettivo. Osservando attentamente le Carte bolla e scovando tutti i nascondigli degli oggetti, seguendo i suggerimenti dei Personaggi ed evitando i Vicoli ciechi, i piccoli avventurieri potranno ambire alla conquista della prestigiosa Bolla d’oro.

Bubble Stories include 3 diverse avventure con livelli di difficoltà crescenti, da giocare e rigiocare per migliorare il proprio livello di esplorazione. Con due semplici regole, ogni mazzo del gioco riproduce tutto il divertimento di un libro a bivi, con tante immagini colorate!

Neoville

In Neoville i giocatori si cimentano nella costruzione di una grande città basata sull’armonia con la natura. Chi saprà progettare quartieri cittadini accoglienti e servizi alla comunità, potrà diventare un visionario dell’architettura e sbaragliare la concorrenza.

Neoville è un gioco di piazzamento tessere; ogni città, formata da un quadrato di tessere 4×4, farà totalizzare punti Armonia in base al valore dei grattacieli e alla dimensione del loro quartiere. Inoltre i servizi collocati nelle posizioni più strategiche garantiranno punti Armonia aggiuntivi. Tuttavia i grattacieli o i servizi che non soddisfano i requisiti conteranno come punti negativi a fine partita. I giocatori dovranno riuscire a completare servizi e grattacieli in tempo, ottimizzando i propri turni di gioco; per vincere sarà necessario pianificare la propria strategia e prendersi dei rischi. Il gioco, caratterizzato da piacevoli illustrazioni e segnalini tridimensionali, vanta una componentistica di alta qualità e garantisce un eccellente impatto visivo.

Photosynthesis – Under the Moonlight

Photosynthesis diventa un’esperienza di gioco ancora più profonda, grazie alla fase lunare dell’espansione Under the Moonlight: Il gioco base si arricchisce di tre moduli, ognuno dei quali è giocabile in modo indipendente dagli altri due. Nel modulo principale gli animali, che traggono la loro energia dalla luce che la luna irradia, utilizzano i punti Luna generati per attivare le loro abilità e compiere varie azioni nella foresta.

Nei moduli secondari il Grande Anziano, un magnifico e imponente albero, proietta un’ombra solare e lunare su tutti gli alberi e gli animali dietro di sé, impedendo loro di ottenere punti Luce e punti Luna, mentre le misteriose Pietre Lunari, grazie ai loro riflessi, diffondono il chiaro di luna e permettono agli animali che si trovano nelle vicinanze di ricevere la preziosa luce lunare.

Grazie all’espansione, che introduce un ostacolo a cui tutti i giocatori dovranno far fronte, la tensione al tavolo resta alta anche in 2 e 3 giocatori. Gli 8 animali sono contraddistinti da abilità esclusive, aggiungendo un elemento di gameplay asimmetrico e offrendo ad ogni partita una grande variabilità strategica.

Mantis Falls

Mantis Falls è un gioco cooperativo ambientato negli anni ’40, nella cittadina chiamata Mantis Falls, un luogo governato dalla mafia. Il protagonista è testimone di qualcosa che non avrebbe dovuto vedere; dovrà cercare di sopravvivere alla notte e fuggire dalla città. Un altro testimone si unirà alla fuga: è un amico di cui fidarsi, oppure un assassino pronto a sferrare una pugnalata alle spalle?

Mantis Falls è un gioco per 2-3 giocatori con ruoli nascosti, bluff e possibile traditore. Non ci sono punti vittoria o altri obiettivi, l’unico scopo è sopravvivere. Il gioco include 3 moduli aggiuntivi – Triade, Plenilunio e Sub-rosa – che introducono nuove strategie e meccaniche, aumentando la profondità di gioco.

In arrivo a dicembre 2021

Wonder Book

Wonder Book è un gioco cooperativo basato sulla narrazione, in cui il tabellone da gioco è un libro pop-up tridimensionale. Nel corso dei 6 capitoli, i giocatori scopriranno i risvolti dell’avventura ambientata nel fantastico mondo di Oniria, e sveleranno le spettacolari componenti interattive del piano di gioco.

Il gioco è basato su un set di meccaniche di facile apprendimento e ogni scenario offre un’esperienza sempre varia e sorprendente. I giocatori si ritroveranno a esplorare, combattere, risolvere enigmi, cercare indizi e tanto altro ancora. Grazie ai congegni pop-up nascosti del libro e grazie alla trama ramificata, Wonder Book offre un’esperienza di gioco originale, coinvolgente e in continua evoluzione.

Ogni scenario è un’avventura disseminata di bivi narrativi e di temibili nemici; nel corso della partita ogni eroe potrà acquisire nuove abilità e potenziare i propri talenti. Wonder Book è stato progettato da due giovani ed eclettici talenti nell’ambito del game design contemporaneo, Martino Chiacchiera e Michele Piccolini, ed è stato illustrato da uno degli illustratori più apprezzati nel settore dei giochi da tavolo, Miguel Coimbra.

La Mia Prima Avventura – La Regina del Prato Fiorito

Il sesto libro-gioco della collana La Mia Prima Avventura è ambientato nell’affascinante mondo delle api. Il racconto a bivi coinvolge il piccolo avventuriero in un divertente e imprevedibile viaggio in volo nel prato fiorito; nel corso della sua ricerca di un posto perfetto per costruire il proprio alveare, l’Ape Regina dovrà affrontare numerose peripezie.

Il bambino è il vero protagonista della storia ed è libero di scegliere come proseguire l’avventura. Ogni volta che una pagina è divisa in tre parti, si legge il testo di ogni opzione e poi si sceglie. Il lettore dovrà girare solo la parte di pagina scelta: non si può tornare indietro! Grazie ai dischi colorati ruotabili, agli angoli del libro, si può tenere traccia degli oggetti raccolti e delle scorte di nettare.

Geekbox Double, Regular e Slim

Geekbox, l’accessorio “porta-token” per custodire pedine, dadi, tessere e altre piccole componenti dei giochi da tavolo, tornerà finalmente disponibile in tre formati: Double, Regular e Slim. I nuovi modelli Geekbox sono progettati per ottimizzare gli spazi all’interno della scatola, per contenere un’ampia varietà di materiali e per ridurre il tempo di set-up, garantendo il massimo livello di personalizzazione e adattandosi a ogni scatola da gioco.

Geekbox Regular è il modello di misura standard ed è già usato dai giocatori in tutto il mondo. Geekbox Double è il modello suddiviso in due vani e consente di depositare componenti e segnalini con caratteristiche simili, o da affiancare l’una all’altra per esigenze di set-up. Geekbox Slim è il modello con spessore ridotto che garantisce un’organizzazione ottimale anche per le scatole da gioco di formato più insolito. Ogni Geekbox è progettata per essere impilabile; con un clack!, il coperchio si chiude in modo ermetico e impedisce la dispersione del contenuto.

Terraforming Mars: Big Box

Terraforming Mars: Big Box è il contenitore che consentirà di conservare tutto il materiale pubblicato fino ad oggi per Terraforming Mars, in un unico box. Lo spazio interno della scatola consente di disporre il gioco base, cinque espansioni e il rover per il primo giocatore.

Terraforming Mars: Big Box include anche un set di tessere terreno tridimensionali. Nella confezione sono inclusi:

24 tessere città

40 tessere foresta

9 tessere oceano

14 tessere speciali

Terraforming Mars: Big Box include anche tre nuove carte che riguardano le tre nuove tessere speciali, i divisori delle carte e cinque indicatori di plastica per i parametri globali.

Tiny Turbo Cars

Tiny Turbo Cars è un gioco frenetico che riproduce sul tavolo una gara nel circuito delle macchinine radiocomandate. Ogni giocatore dovrà programmare il proprio controller composto da tessere scorrevoli, ispirato al famoso gioco-puzzle del 15. Ogni simbolo sul puzzle corrisponde a una delle possibili azioni. Verranno applicate solo le 2 file centrali di comandi sui controller, quindi c’è spazio di manovra, ma sarà necessario pensare velocemente alla propria strategia di gioco! Infatti chi metterà giù il controller per primo sarà anche il primo giocatore a muovere la propria auto durante il round.

Grazie alle abilità uniche di ciascuna auto, sarà possibile ideare spettacolari combo e sfruttare il terreno di gioco per correre ancora più velocemente. Un meccanismo modulare per la costruzione delle piste garantisce inoltre grande rigiocabilità: nessuna gara sarà uguale alla precedente!

Le Strade d’Inchiostro Challenge – Edizione Gialla e Verde

Le Strade d’Inchiostro è una collana di giochi roll-and-write che vede i giocatori scontrarsi per realizzare tratte stradali e ferroviarie. Le due nuove edizioni Challenge aggiungono un mazzo di Carte Obiettivo. I giocatori dovranno tenere d’occhio i loro avversari e cercare di completare gli obiettivi prima degli altri.

Un’altra novità sono gli edifici: grazie ai nuovi dadi, i giocatori potranno collegare alla loro rete per ottenere dei bonus: le fabbriche consentono di duplicare un dado, i villaggi danno punti bonus se sono vicini a una stazione, le università sbloccano percorsi speciali extra.

Le due edizioni includono un’espansione costituita da un set di dadi addizionale: nell’edizione Gialla i giocatori potranno usare le oasi per proteggere i loro cactus dal clima arido del deserto, mentre nella Verde potranno creare rigogliosi e paradisiaci paesaggi forestali.

Top Ten

Top Ten è un party game collaborativo in cui i giocatori dovranno usare la loro inventiva per rispondere al tema in gioco, in funzione dell’intensità. Un giocatore a turno, Capitan Ten, dovrà mettere in ordine le risposte degli altri giocatori.

Ad ogni turno si sceglie un tema che indica una scala di intensità delle risposte (es. dalla più utile alla meno utile, dalla peggiore alla migliore,…). I giocatori dovranno dare risposte con intensità in base al numero della carta segreta che hanno in mano, dalla numero 1 alla numero 10. Il Capitan Ten dovrà indovinare l’ordine delle risposte. Se i giocatori riusciranno a superare il quinto turno, senza aver accumulato tutti i Gettoni Cacca, vinceranno insieme la partita!

