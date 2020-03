Dynit: i nuovi anime in simulcast su VVVVID e Amazon Prime Video

Attraverso il suo sito ufficiale, Dynit ha rivelato il palinsesto degli anime primaverili che arriveranno in simulcast sia su VVVVID che su Amazon Prime Video.

NUOVI SIMULCAST DYNIT

GLEIPNIR

Ogni lunedì a partire dal 6 aprile alle 20:00 solo su VVVVID

Kagaya è uno studente di liceo intelligente e amichevole soddisfatto della sua vita, motivo per cui è molto attento a proteggere il suo segreto: può trasformarsi in un mostro terribilmente carino. Un giorno però è costretto ad usare i suoi poteri, rischiando di essere scoperto, per salvare una ragazza.

LISTENERS

Ogni venerdì a partire dal 3 aprile alle 20:00 solo su VVVVID

Nella montagna di detriti dove raccoglie scarti, Eco incontra una ragazza con un input jack nel petto!

La ragazza si chiama Mew e ha perso la memoria. Il loro incontro è l’inizio di un viaggio da ricordare.

NAMI YO KIITE KURE (Born to be on Air!)

Ogni venerdì a partire dal 3 aprile alle 21:00 solo su VVVVID

Il palcoscenico è Sapporo. Una notte, Minare Koda, racconta tutti i suoi problemi ad un impiegato della stazione radio durante una bevuta. Il giorno seguente, sente una registrazione del suo pietoso brontolio mentre viene trasmessa in diretta radiofonica. Minare si precipita alla stazione in preda alla rabbia, solo per poi essere ingannata dal direttore della stazione che la sfrutta per fare un talk show improvvisato!

SERIE DYNIT IN PROSECUZIONE

SWORD ART ONLINE: ALICIZATION WAR OF UNDERWORLD

Ogni sabato partire dal 18 aprile alle 21:00 su VVVVID e Amazon Prime Video

Sono trascorsi sei mesi da quando Kirito, Eugeo e il Cavaliere Integratore hanno abbattuto l’alto prelato, Administrator. Ora, le forze del mondo umano si preparano per una guerra di dimensioni inimmaginabili contro l’esercito del Dark Territory. Si alza così il sipario sull’ultimo capitolo della battaglia più lunga e gloriosa di Sword Art Online!

NO GUNS LIFE Season 2

Ogni giovedì a partire dal 9 aprile alle 20:00 solo su VVVVID

Senza alcun ricordo della sua vita precedente o di chi ha sostituito la sua testa con una pistola gigante, Juzo Inui ora si guadagna da vivere nelle strade buie della città come Resolver…

CATALOGO DYNIT

AKAME GA KILL!

L’Impero è ormai corrotto a causa delle mire politiche del Primo Ministro che manovra dall’ombra un Imperatore bambino suo burattino. A ribellarsi a questa situazione è l’Armata Rivoluzionaria, che vede nella sua unità di assassini, i Night Raid, la speranza di riottenere la libertà. Dotati di Teigu, armi portentose, Tatsumi, Akame e gli altri si sporcano le mani di sangue per il bene del popolo.