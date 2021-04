È in corso una simulazione dell’impatto di un asteroide

Un asteroide fittizio si sta dirigendo verso di noi e un gruppo di esperti sta attualmente facendo del proprio meglio per affrontare la situazione. L’esercitazione, della durata di cinque giorni, ora alla sua terza giornata, mira a scoprire se le nostre attuali tecnologie, sistemi e istituzioni potrebbero gestire la crisi se un vero asteroide dovesse minacciare la Terra, in qualunque momento.

Durante il disastro nucleare di Fukushima nel 2011, per esempio, i camion dei pompieri erano indispensabile per il contenimento dell’emergenza della centrale nucleare. Sembrava una richiesta semplice, tranne che per uno sviluppo piuttosto allarmante: le strade che portavano alla struttura erano bloccate a causa dei tremendi danni causati dallo tsunami. In effetti, i disastri possono essere notoriamente imprevedibili, ma ciò non significa che dovremmo astenerci dal tentativo. Da qui l’importanza di queste esercitazioni. Passando attraverso i vari momenti che costituiscono un disastro, possiamo prevedere come una situazione potrebbe effettivamente svolgersi e valutare varie risposte a un’emergenza reale.

Uno degli scenari di disastro più spaventosi è l’impatto di un asteroide. Per quanto ne sappiamo, nessun asteroide conosciuto rappresenta una minaccia significativa per il nostro pianeta in nessun momento nel prossimo futuro, ma ciò potrebbe cambiare rapidamente se un asteroide potenzialmente pericoloso dovesse improvvisamente apparire. Con questa oscura possibilità in mente, il centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra del Jet Propulsion Laboratory della NASA sta attualmente conducendo una simulazione di uno scenario di impatto. Nel corso di questo evento di quasi sette giorni, i partecipanti assumono vari ruoli, come governo nazionale, agenzia spaziale, astronomi, autorità di protezione civile e così via. Il gruppo riceve briefing giornalieri sulla situazione in corso, che richiede loro di riflettere su ogni situazione e di rispondere di conseguenza.

Come sottolinea la NASA in un comunicato stampa, questa simulazione, che include partner statunitensi e internazionali, viene eseguita per “indagare su come potrebbero rispondere osservatori di oggetti vicini alla Terra (NEO), funzionari delle agenzie spaziali, responsabili delle emergenze, politici e cittadini e lavorare insieme per una previsione dell’impatto effettivo, e simulare le informazioni in evoluzione che diventano disponibili nel caso in cui venga scoperta una minaccia proveniente dallo spazio”.

è iniziato lo scorso lunedì, 26 aprile, e si sta svolgendo durante l’annuale IAA Planetary Defense Conference, ospitata dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio esterno in collaborazione con l’ESA. Attualmente è il terzo giorno del cinque e i dettagli dell’esercizio sono disponibili sul sito web del CNEOS (potete seguire l’evento a questo link).

