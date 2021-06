È morto il fumettista pisano Tuono Pettinato

Di recente è stata pubblicata la triste notizia della morte di Andrea Paggiaro, meglio conosciuto nel suo mondo, quello dei fumetti, con lo pseudonimo di Tuono Pettinato. L’autore non ha solo creato le illustrazioni per diversi libri per l’infanzia, ma ha anche dato vita a opere come le versioni a fumetti delle biografie di alcuni personaggi illustri; collaborava inoltre con il sito web Fumettologica.it, che ha divulgato la notizia.

Vita e opere di Tuono Pettinato

Nato a Pisa il 27 settembre 1976, Andrea Paggiaro scelse come proprio nome d’arte Tuono Pettinato ispirandosi a La Biblioteca di Babele, un racconto scritto da Jorge Luis Borges e pubblicato nel 1941; in questa biblioteca immaginaria e infinita trovano spazio innumerevoli libri al cui interno le parole cono scritte senza un ordine apparente, alla rinfusa, risultando quindi incomprensibili, se non per qualche raro e sporadico esempio come “tuono pettinato“.

Grazie al suo lavoro sono nate le biografie a fumetti di Galileo Galilei, Alan Turing, Francesca Riccioni e Giuseppe Garibaldi. Ha inoltre creato il collettivo Super Amici insieme ai colleghi fumettisti Maicol & Mirco (di cui ora rimane il solo Michael Rocchetti), LRNZ, Ratigher e Dottor Pira.

Sarcastico, riflessivo, intenso, Tuono Pettinato è stato un grande autore molto apprezzato anche per il suo umorismo nero, tutti elementi, questi, che caratterizzano le sue opere come Corpicino, che racconta il modo in cui un infanticidio venga cannibalizzato dalla stampa, dai media e dalle persone comuni, disposte a tutto, pur di apparire per un fugace istante davanti alle telecamere.

Ricordiamo anche Chatwin, pubblicato nel 2019, che racconta la storia di un gatto avventuriero che abbandona la sua vecchia vita di tutti i giorni per dedicarsi invece ai viaggi.

