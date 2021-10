E’ morto Robin Wood, autore di Dago e Martin Hel

Ieri, domenica 17 ottobre 2021, si è spento all’età di 77 anni, Robin Wood, uno degli sceneggiatori più famosi e prolifici della scena fumettistica sudamericana.

Wood, dall’autunno del 2016 ha dovuto abbandonare la produzione attiva di contenuti per via di una malattia neurologica degenerativa che lo ha poi portato purtroppo al collasso in questi giorni. Si ritiene che, nel corso della sua lunga carriera, lo sceneggiatore paraguayano abbia realizzato qualcosa come ben 7000 storie, tra le quali la saga di Dago, fumetto ideato assieme a Roberto Salinas nel 1980 (che potete recuperare a questo link Amazon) e ancora oggi in corso di edizione, che racconta di un carismatico nobile veneziano, dovuto diventare avventuriero per forza di cose, dovendo fuggire dalla schiavitù turca dopo essere stato catturato nel corso di un viaggio, ambientato nell’Europa del Cinquecento.

I lettori italiani, hanno potuto anche conoscere le opere di Robin Wood attraverso alle pubblicazioni della Editoriale Aurea, nello specifico i settimanali Skorpio e Lanciostory, oltre ovviamente a svariate raccolte “in volume” delle sue produzioni.

Tra le altre sue serie a fumetti vanno ricordate Savarese, Gilgamesh, Dax, Qui la Legione, Lei e io, l’ottimo Martin Hel, Helena, Amanda e Nippur di Lagash. Oltre a queste ci sono anche centinaia di storie brevi, spesso realizzate sotto pseudonimo.

Assolutamente una perdita enorme per l’intero panorama fumettistico mondiale.