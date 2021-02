E’ ufficiale: Boris 4 andrà in onda su Disney +

Durante l’evento virtuale di presentazione di Star, la nuova sezione di Disney + che si integrerà nel servizio e comprendente anche produzioni per un pubblico più maturo, è stata confermata la trasmissione in esclusiva della quarta stagione di Boris, la “fuori-serie” italiana che ha riscosso un notevole successo.

A confermare la produzione della serie ci aveva pensato già Alberto Di Stasio, interprete di Sergio Vannucci, in un’intervista sul canale twitch dello streamer Kovone_, nel quale aveva dichiarato:

“Penso che gireremo in estate, quindi in televisione si vedrà in autunno, inizio del prossimo anno penso, siamo tutti contenti. Dev’essere su una piattaforma, penso. Penso che sia su Netflix.”

Possiamo ora confermare che non sarà Netflix il servizio di streaming di cui parlava Di Stasio, bensì Disney +, sul quale andranno in onda anche altre produzioni nostrane e europee, come la serie TV tratta dal film Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek e la serie crime basata su una storia vera, The Good Mothers.

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ con abbonamento mensile o annuale scontato potete utilizzare questo link.

Boris è una serie italiana che parla della realizzazione di una soap-opera chiamata “Gli Occhi del Cuore”. Tra situazioni surreali, attori raccomandati e stereotipi, lo show racconta quello che succede sul set di una produzione italiana, parlandone con ironia e sagacia e nel cast vanta attori come Francesco Pannofino nel ruolo del regista Renè Ferretti, Ninni Bruschetta in quello del direttore della fotografia Duccio Patanè, il già citato Alberto Di Stasio in quello di Sergio Vannucci, Caterina Guzzanti che interpreta Arianna, Alessandro Tiberi nel ruolo di Alessandro e tanti altri.

Attualmente, tutte e tre le stagioni di Boris sono visibili in streaming su Netflix, dove ha riscosso un notevole successo da quando é stato reso nuovamente disponibile durante il primo lockdown a Maggio 2020.