Earthworm Jim sarà protagonista di una nuova serie animata

Earthworm Jim, indimenticabile protagonista di una intera serie di videogames nata nel 1994, al tramonto dell’era a 16 Bit e arrivata, più o meno indenne, fino ai giorni nostri, si appresta a tornare anche in versione serie animata.

Interplay Entertainment Corp e APA, sarebbero infatti al lavoro a una serie animata a lui dedicata, attualmente però ancora nelle primissime fasi di ideazione e sviluppo, tanto è vero che nelle schedule delle case produttrici, viene ancora segnalata come “potenziale”. Nonostante ciò, alcuni rumor ci danno qualche indicazione sulla trama, ovviamente con il buffo Jim quale personaggio principale, affiancato però da nuovi compagni di avventura (tutti animali antropomorfi), impegnato nella faticosa ricerca della sua vera casa tra gli innumerevoli pianeti della Galassia, un mondo misterioso e quasi leggendario di nome… Terra.

Il personaggio di Earthworm Jim, è stato creato da Doug TenNapel come protagonista di un action platform a scorrimento laterale, pubblicato nel 1994 per Sega Mega Drive (link Amazon) e Super Nintendo. In seguito, il titolo originale è stato convertito anche su svariate altre piattaforme, quali Sega CD, Game Boy, Game Gear e anche su PC, dando successivamente vita anche a tre sequel: Earthworm Jim 2, Earthworm Jim 3D e Earthworm Jim: Menace 2 the Galaxy. Nel 1995, un’altra serie animata di Earthworm Jim fu messa in onda Kids’ WB, suddivisa in due stagioni per un totale di 23 episodi, prima di essere chiusa definitivamente l’anno successivo, nel 1996.

Earthworm Jim, per chi non conoscesse ancora questo spassoso personaggio, altri non è che un comunissimo lombrico, ne più ne meno, che un bel giorno acquisisce gambe, braccia e una certa baldanza, perché viene inavvertitamente in possesso di una straordinaria tuta spaziale ipertecnologica. Da un concept iniziale così folle, non poteva che scaturirne un intero universo “fantascientifico” dello stesso calibro, popolato in linea di massima da animali antropomorfi strani e completamente folli, così come le varie location dove si svolgono le deliranti avventure del lombrico spaziale.

Come già accennato, ancora non si sa molto di questa nuova serie animata, men che meno una possibile data di uscita. Speriamo però, che il lavoro messo in atto da Interplay Entertainment Corp e APA, riesca a rendere giustizia alla spensierata follia dell’universo di Earthworm Jim.