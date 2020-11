I migliori accessori videogames per tutti i videogiocatori

Non importa su quale piattaforma giochiamo, l’importante è essere sempre aggiornati sulle principali novità a tema videogames! Per questo motivo, abbiamo stilato un elenco che comprende i migliori accessori e gadget più venduti. Scopriamo insieme che cosa ci attende in questa lista di accessori videogames dedicata a tutti coloro che amano giocare, rendendo la propria casa sempre più attrezzata per vivere al meglio l’esperienza gaming!

I migliori accessori videogames

LESHP Tastiera Italiana per Gaming USB Retroilluminata

Consigliamo questa tastiera meccanica da gioco con disposizione Qwerty Italiano. Dotato di tutti i 104 tasti blu, portando il suono dolce e migliore sensazione di premere; Completa tastiera priva di conflitti, premendo più tasti contemporaneamente non causerà il non-risponde del keyboard. I tasti sono confortevoli, un vero investimento per le tue dita e per la salute dei polsi! Con rumori a click, fornisce una grande sensazione tattile, sensibile e reattiva. Le luci possono essere spente. Battitura testata 50 milioni di volte, pressione di battitura di 60 +/- 15 grammi e 4.0 +/- 0,2 millimetri di viaggio battitura, ideale per giocatori professionisti e dattilografi. Realizzata in plastica ABS, un tipo di plastica molto solida. È resistente agli shock. Non ha bisogno nessun installazione, basta di collegare con USB e ha 5 anni di garanzia, è un acquisto senza rischio. Risponderemo in italiano a qualsiasi domanda entro 48 ore. PC PS4 Windows, Mac.

» Clicca qui per acquistare Tastiera LESHP

Razer Huntsman Tournament Edition Tastiera da Gioco

La tastiera prevede tasti opto-lineari Razer: risposta immediata con attivazione ottica da 1.0 mm; ogni sequenza di tasti viene registrata con la luce, in modo da avere un privilegio immediato su tutti i tuoi concorrenti. Chiavi PBT a doppia iniezione: grazie al doppio strato di PBT che offre un’elevata resistenza, queste chiavi sono progettate per conservare la loro consistenza nonostante il loro uso intensivo durante l’allenamento o le competizioni. Memoria integrata: preparati a giocare senza aspettare grazie all’attivazione di fino a 5 configurazioni di profilo dalla memoria integrata o alle tue impostazioni personalizzate salvate nel cloud. Forma compatta: il design compatto senza tastiera semplifica il posizionamento e lo spostamento della tastiera per creare la configurazione ottimale. Cavo rimovibile di tipo C: disimballa, collega e gioca spensierato quando passi da un torneo all’altro; il fermo di sicurezza mantiene il cavo permanentemente collegato durante i giochi.

» Clicca qui per acquistare Tastiera Razer Huntsman Tournament Edition

PSN ricarica portafoglio e abbonamento 12 mesi

Aggiungi in modo semplice fondi al tuo portafoglio PlayStation Network senza bisogno di una carta di credito. La PlayStation Network Cards costituisce un modo semplice per aggiungere fondi al portafoglio PlayStation Network. Acquista,inserisci il codice di 12 cifre e inizia a scaricare. Puoi acquistare contenuti per l’intero mondo Playstation, oggetti all’interno di PlayStation Home e persino brani musicali dal SingStore. Con tutti questi fantastici contenuti a disposizione, la PlayStation Network Cards è perfetto per amici e familiari. Valore di questa card: 100€. In alternativa, consigliamo l’abbonamento al PS PLUS per 12 mesi, per usufruire di tutte le novità e le facilitazioni consentite da questo servizio.

» Clicca qui per acquistare ricarica 100 euro portafoglio PSN

» Clicca qui per acquistare 12 mesi abbonamento PS PLUS

Mouse Logitech da Gaming

Consigliamo l’acquisto di Logitech G502 HERO Special Edition Mouse Gaming dalle Prestazioni Elevate, con Sensore HERO 16K, 16000 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, pensato per essere usato con la mano destra. Sensore Gaming HERO : il sensore ottico per mouse HERO di nuova generazione offre un tracciamento di precisione fino a 16.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. 11 Pulsanti Programmabili e Rotella di Scorrimento Ultraveloce Doppia Modalità : il mouse da gioco cablato Logitech G ti offre un controllo completamente personalizzabile delle tue impostazioni di gioco. Sistema di Regolazione del Peso : regola il tuo stile di gioco,aggiungi fino a cinque pesi da 3,6 g per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento. Tecnologia LIGHTSYNC : la tecnologia Logitech G LIGHTSYNC ‎offre un’illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile, sincronizzabile anche con il tuo stile di gioco , richiede il software Logitech G Gaming. Tensionamento ‎Meccanico dei Pulsanti: un sistema di tensionamento a molla metallica ‎integrata ai pulsanti sinistro e destro del mouse per un clic preciso e un comando rapido.

» Clicca qui per acquistare Mouse Logitech da gaming special edition

Stazionamento di Ricarica per Nintendo Switch Joy-Con

Design speciale del dock di ricarica 4 in 1: la stazione di ricarica può caricare 4 Joy-Cons contemporaneamente, migliorando l’efficienza di ricarica e divertendosi sempre con il gioco. Protezione intelligente della carica: chip IC integrato per prevenire sovracorrente, surriscaldamento, sovratensione, corto circuito, non sovraccaricare mai il Joy-Con. Caricabatterie più veloce e più conveniente: il dock di ricarica del controller switch richiede solo da 2.5 a 3 ore per caricare completamente i controller 4 Switch. Con indicatore LED: quando Joy-Cons è in carica, l’indicatore LED lampeggia alternativamente in verde e blu, quindi diventa verde quando è completamente carico e si spegne automaticamente entro cinque minuti. Servizio post vendita: Qualsiasi problema con Stazione di ricarica Joy-Con, il rimborso è effettuabile entro un mese e la sostituzione entro tre mesi.

» Clicca qui per acquistare stazionamento di ricarica Joy-Con

Logitech Z906 5.1 Sistema di Altoparlanti Audio Dolby Surround

Consigliamo l’acquisto di Logitech Z906 5.1 Sistema di Altoparlanti Audio Dolby Surround, Certificato THX, Dolby e DTS, ‎Potenza 1000 Watt, Multidispositivo, Con Telecomando, Presa EU/IT, PC/PS4/Xbox/TV/Smartphone/Tablet. 100 Watt di Potenza: casse cablate Logitech 5.1 Surround Sound Speakers, ‎potenza di 1000 Watt di picco/500 Watt RMS, audio ricco, bassi profondi; percepisci ogni dettaglio con qualità cinema. Suono Digitale Certificato: l’impianto stereo 5.1 ‎con certificazione THX offre un’esperienza di ‎riproduzione di film e musica di qualità ‎professionale con suoni ricchi di dettagli del suono cassa. Audio Surround: non solo il suono delle casse acustiche attive è THX , ma è progettato ‎per decodificare colonne sonore Dolby Digital e DTS. Configurazione Versatile: supporta l’ingresso simultaneo di diversi dispositivi compatibili come TV, lettore Blu-ray/DVD, DVR, Xbox, Playstation, Nintendo, iPod e ‎impianto stereo. Controlli Integrati: personalizza con la console di ‎controllo e ‎il telecomando Wireless per regolare il suono surround, i livelli ‎del volume di ogni altoparlante satellite, subwoofer e ‎altro .

» Clicca qui per acquistare Logitech altoparlanti in Dolby Surround