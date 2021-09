One Piece ha raggiunto il traguardo della pubblicazione in tutto il Giappone e negozi online del Volume 100 e oggi, ad una settimana esatta, tocca un altro epocale record: dal 50° (pubblicato il 16 giugno 2008) all’attuale 100° tutti i volumi hanno fatto registrare più di un milione di copie vendute piazzandosi al 1° posto da quando Oricon ha istituito le proprie le classiche settimanali, appunto, dal 2008.

Nuovo epocale record per i volumi di One Piece

Nello specifico, Oricon ha svelato nel corso delle ultime ore che il Volume 100 di One Piece ha venduto nella settimana tra il 30 agosto e il 5 settembre ben 1.173 milioni di copie piazzandosi al primo posto tra le classifiche. L’intera serie si è fatta trovare presente per 50 volumi consecutivi al 1° posto nella prima settimana della pubblicazione.

One Piece, quindi, è la serie scritta e disegnata da un solo autore con il maggior numero di volumi venduti su una scala di milioni di copie stampate. Al secondo posto troviamo L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama con 34 volumi e al terzo posto c’è Naruto di Masashi Kishimoto con 31 volumi.

La ricezione devastante del Volume 100 verso gli appassionati ha fatto si, di conseguenza, che il tankobon andasse immediatamente a ruba e le fumetterie locali al momento ne sono orfane. Il profilo ufficiale Twitter dello staff di Eiichiro Oda, d’altro canto, rivela che le ristampe del volume in questione sono comunque attese per il 24 settembre 2021.

One Piece: la strada per il Volume 100 in Italia

One Piece si sta avvicinando al Volume 100 anche qui in Italia grazie a Star Comics.

Come riportato, il Volume 98 e il Volume 99 arriveranno anche in edizione limitata, denominata Celebrate Edition, con un’illustrazione componibile. I due volumi saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online ma la tiratura sarà limitata nel tempo, rendendo disponibile l’edizione celebrativa del numero 98 fino all’uscita del volume 99, mentre l’edizione celebrativa del numero 99 sarà disponibile fino all’uscita del volume 100.

La Celebrate Edition di One Piece 98 è uscita il 25 agosto 2021 (potete acquistarla qui su Amazon). La numero 99 non ha ancora una data.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1024 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 990 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.