One Piece: Marineford disponibile su Crunchyroll Italia

Crunchyroll Italia comunica che il famoso arco narrativo di Marineford della serie anime di One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda ed edito in Italia per Star Comics, è disponibile per tutti gli abbonati premium con sottotitoli in italiano.

L’arco narrativo in questione comprende gli episodi che vanno dal 385 al 516 i quali narrano la guerra per la supremazia tra il Governo Mondiale e la ciurma di un famigerato capitano infarcita di tanti personaggi divenuti dalla loro apparizione delle vere e proprie icone immortali.

Ecco a voi una breve sinossi dell’arco narrativo della guerra per la supremazia diffusa da Star Comics per il Volume 57 del manga:

Barbabianca, giunto a Marineford per salvare Ace dalla condanna capitale, dà il via ad un violento scontro con i membri della Flotta dei Sette richiamati dalla marina per garantire lo svolgersi dell’esecuzione. Inizia una colossale battaglia a cui prende parte anche l’intera flotta di navi del pirata, che mette a dura prova gli avversari, quand’ecco sopraggiungere Rufy, più agguerrito che mai! Il destino di Ace è ora nelle sue mani!

Precisiamo che Crunchyroll Italia distribuisce anche tutti i nuovi episodi che in Giappone escono puntualmente ogni domenica. Attualmente la serie adatta l’arco narrativo del Paese di Wano.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1025 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 992 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.