Ecco le novità di Portal Games per il 2020

Infornata di novità in arrivo dalla polacca Portal Games. La casa editrice di Detective e Coloni Imperiali ha annunciato i titoli dei suoi nuovi giochi durante l’annuale convention PortalCon.

A giudicare dalla quantità degli annunci e dei giochi che saranno pubblicati nel corso di questo 2020 è proprio il caso di dire che questo sarà un anno ricco di novità eccitanti. Portal Games porterà avanti le sue IP più popolari e amate come Coloni Imperiali e Detective, con espansioni in arrivo per il primo e spin-off per il secondo, ma oltre a questi due franchise saranno previsti anche altri titoli.

Vienna Connection

Vienna Connection sarà un gioco di spionaggio ambientato nell’Europa del 1977. I giocatori interpreteranno degli agenti della CIA e saranno chiamati a investigare sulla morte di James Werner, un cittadino statunitense ucciso in quel di Vienna.

Ancora una volta Ignacy Trzewiczek, Przemysław Rymer e Jakub Łapot ordiranno una trama che giocherà con la storia e immergerà i giocatori all’interno di misteriosi complotti internazionali. Il sistema di gioco sarà ispirato a quello dell’ottimo Detective, ma in Vienna Connection avrà meccaniche diverse ideate per adattarsi al genere delle spy-story.

I giocatori dovranno così destreggiarsi tra informatori e messaggi criptati e allo stesso tempo guardarsi le spalle dalle agenzie che cercheranno di contrastare la loro indagine.

Detective: Season One

Detective: Season One sarà un gioco stand-alone ispirato a Detective: Sulla Scena del Crimine.

Si tratterà di un gioco di investigazione cooperativo per 1-5 persone in cui i giocatori dovranno cercare di risolvere alcuni casi.

Detective: Season One conterrà 3 casi autoconclusivi molto diversi tra loro, ognuno dalla durata di 90 minuti circa. A differenza del suo predecessore Detective: Season One avrà un taglio meno complesso e sarà quindi adatto a serate di gioco tra amici e in famiglia, adattandosi ad un pubblico più ampio.

Dig Deeper

Dig Deeper sarà il primo caso di una serie denominata Signature Series per il gioco Detective: Sulla Scena del Crimine. Si tratterà in tutto e per tutto di un contenuto di espansione che richiederà il gioco base.

Questo nuovo caso scritto da Rob Daviau sarà ambientato in una cittadina americana durante gli anni ‘70, in cui i giocatori saranno chiamati a investigare sulla morte misteriosa di un politico locale.

Espansioni per Empires of the North

Empires of the North riceverà due nuove espansioni: Roman Banners e Barbarian Hordes.

Questi due nuovi contenuti introdurranno nel gioco due nuove fazioni e i rispettivi mazzi, che permetteranno l’utilizzo di abilità e meccaniche caratteristiche della fazione.

Grazie a queste nuove espansioni il gioco arriverà a contare un totale di 12 fazioni!

Imperial Settlers: Rise of the Empire

Il 2020 vedrà l’arrivo di una nuova campagna narrativa open world per Imperial Settlers. Grazie a questa campagna sarà così possibile far progredire il proprio impero, raggiungendo nuovi traguardi tecnologici e scoprendo nuovi territori da conquistare.

Imperial Settlers: Rise of the Empire aggiungerà al gioco 220 nuove carte, accorciando la durata del gioco da 5 a 4 round.

Robinson Crusoe: The Book of Adventures

Robinson Crusoe: The Book of Adventures sarà un nuovo titolo che sarà prodotto utilizzando lo strumento del crowdfunding. La campagna sarà ospitata dalla piattaforma Kickstarter nel corso del 2020.

Si tratterà di un gioco survival cooperativo a difficoltà crescente e che per questa sua particolarità potrà essere giocato da un pubblico trasversale che abbraccerà bambini, famiglie, giocatori casual e esperti.