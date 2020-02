Ecco le prime uscite DC Comics per Panini

Come già annunciato un mese fa, Panini Comics è il nuovo editore italiano dei fumetti DC. Oggi, direttamente dai canali social della casa editrice, giunge la linea editoriale che Panini seguirà per le pubblicazioni di casa DC Comics in Italia, come potete vedere nel video qui sotto.

Come già avevamo riportato, “Questa nuova relazione con Panini S.p.A. è un’opportunità entusiasmante per DC”, spiega Jim Lee, Chief Creative Officer e Publisher di DC riguardo al nuovo accordo con Panini Comics. “Conosco personalmente la passione e l’amore che i fan italiani nutrono nei confronti dei nostri eroi e dei nostri criminali, e non vedo l’ora di vivere il futuro dell’Universo DC pubblicato da Panini a partire da aprile”.

A fare, quindi, il loro esordio nelle edicole ad Aprile saranno le pubblicazioni spillate quindicinali Batman (Batman e Detective Comics) e Superman (Superman e Action Comics), i mensili Justice League e da giugno anche Wonder Woman. Altro titolo è DC Event, che raccoglierà tutti gli eventi, a partire da Leviathan. Gli altri mensili saranno Aquaman, Lanterna Verde, Flash e Harley Quinn e, sempre ad Aprile, verrà pubblicato Dark Knight Returns: The Golden Child che farà parte della collana DC Prestige Black Label che sarà disponibile solamente in fumetteria e sullo store online della Panini, e non in edicola.

La partenza di Aprile riserva tantissime sorprese come nuove edizioni di grandi classici DC come Watchmen, Il ritorno di Cavaliere Oscuro, Action Comics 1000 e Detective Comics 1000. I primi numeri di queste nuove dieci serie presentate avranno delle variant cover ispirate a diverse città italiane, come Batman che sarà associato alla città di Modena dove dal tre al cinque aprile si svolgerà Play Festival del Gioco dove Panini sarà presente con uno stand dedicato proprio alla DC Comics. Tante novità saranno presenti anche al Romics dal due al cinque aprile.