Edens Zero: Hiro Mashima disegna Rebecca

Hiro Mashima, noto ai più per la sua serie di successo Fairy Tail, e per il suo seguito Fairy Tail: 100 Years Quest, sul quale è tutt’ora al lavoro, ha condiviso sul suo account Twitter, un nuovo sketch di Rebecca Bluegarden, l’eroina protagonista del suo ultimo manga Edens Zero. Ricordiamo che sia Fairy Tail che Eden Zero sono pubblicati in Italia da Edizioni Star Comics.

Nel disegno Rebecca indossa un bel vestito rosso, pronta a girare un nuovo video:

Rebecca è un’avventuriera e una B-Cuber del pianeta Blue Garden, membro della Guild Shooting Starlight e parte dell’equipaggio della nave da guerra Edens Zero. Il suo obiettivo principale è quello di ottenere un milione di abbonati per il suo canale Aoneko.

Edens Zero: manga e anime

Il manga di Edens Zero, scritto e disegnato da Hiro Mashima (Fairy Tail, Fairy Tail 0, Fairy Tail: 100 Years Quest, Rave), è stato serializzato su Weekly Shōnen Magazine dal 27 giugno 2018 e pubblicato contemporaneamente in versione digitale in cinque lingue differenti.

Dal 1º maggio 2019 la serie è edita in Italia dalla casa editrice Star Comics.

Per quanto riguarda l’adattamento anime, ha debuttato sulle reti tv giapponesi il 10 Aprile 2021. Lo staff vede Shinji Ishihara, già regista di Fairy Tail, come supervisore dell’anime presso lo studio J.C. Staff (DanMachi, Food Wars! Shokugeki no Soma), Yuji Suzuki (Fairy Tail) alla regia e Mitsutaka Hirota (Phantasy Star Online 2 The Animation) si occupa delle sceneggiature. Infine Yurika Sato (direttrice delle animazioni in Hangyakusei Million Arthur 2nd Season) sta lavorando al character design.

Fuori dal Giappone l’anime di Edens Zero arriverà questo autunno in esclusiva su Netflix che descrive così la trama:

L’ultimo anime del creatore di Fairy Tail è finalmente arrivato! È l’anno X492, un’epoca in cui i viaggi spaziali sono all’ordine del giorno. Rebecca, una B-Cuber creatrice di video, visita il mondo robotico di Granbell, dove incontra un ragazzo con dei poteri speciali, Shiki, che ha vissuto tutta la vita in mezzo alle macchine. Presto Shiki e Rebecca inizieranno a esplorare insieme il cosmo, scoprendo nuovi posti, popoli e cose, e stringendo nuove amicizie. Partecipa all’avventura nel 2021 su Netflix.

