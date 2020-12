Elliot Page fa coming out come transgender

Hollywood si tinge di azzurro rosa e bianco per il coming out di Elliot Page.

L’attore e cantante canadese, noto per il ruolo da protagonista nel film Juno, il ruolo di Vanya nella serie Netflix di successo Umbrella Academy e per quello di Kitty Pride/Shadowcat in X-Men – Conflitto finale e in X-Men – Giorni di un futuro passato, ha fatto coming out come maschio transgender non binario sul proprio profilo Twitter questo Mercoledì. Nell’accorata lettera postata da Elliot Page si leggono una profonda gratitudine verso chi lo ha finora supportato in questo difficile momento di transizione.

Ciao amici, Voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui/ loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. Essere qui. Essere arrivato in questo posto nella mia vita. Provo un’immensa gratitudine per le persone incredibili che mi hanno sostenuto in questo viaggio. Non riesco ad esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono abbastanza per perseguire il mio vero io.

Elliot Page ha anche aggiunto una nota amara al proprio coming out, esprimendo preoccupazione per la reazione dei fan e, soprattutto, per i continui attacchi da parte del pubblico e dei governi verso la comunità transgender nel mondo.

Anch’io chiedo pazienza. La mia gioia è reale, ma è anche fragile. Per essere chiari, non sto cercando di smorzare un momento che è gioioso e in cui festeggio, ma voglio affrontare il quadro completo. Le statistiche sono sbalorditive. La discriminazione nei confronti dei trans è diffusa, insidiosa e crudele, con conseguenze orribili… Ai leader politici che lavorano per criminalizzare l’assistenza sanitaria trans e negare il nostro diritto di esistere e a tutti quelli con una piattaforma di massa che continuano a vomitare ostilità verso la comunità trans: Hai sangue sulle mani… Sono una di quelle persone e non resteremo in silenzio di fronte ai tuoi attacchi.

Stando a quanto afferma il quotidiano Variety, sembra che la transizione di Elliot Page non produrrà cambiamenti nella terza stagione di Umbrella Academy, in cui l’attore continuerà ad interpretare Vanya Hargreeves. Il nome di Elliot Page è già stato aggiornato sulla pagina IMDB di Umbrella Academy e Netflix, al momento, sta lavorando per aggiornare i metadati di tutti i titoli in cui è coinvolto l’attore. Stando a delle indiscrezioni, le modifiche dovrebbero completarsi Martedì 8 Dicembre.