Elric di Melniboné, in arrivo la serie TV di un caposaldo dell’heroic fantasy

Notizia fantastica per gli appassionati della Saga di Elric di Melniboné, l’eroe tragico nato dalla penna dello scrittore britannico Micheal Moorcok, il principe albino sarà infatti il protagonista di una nuova serie TV fantasy a opera di New Republic Pictures.

È di ieri la notizia, apparsa sul sito Deadline, che Brian Oliver e il produttore Bradley J. Fischer di New Republic Pictures hanno acquisito i diritti esclusivi per tutte le opere della Saga di Elric di Michael Moorcock. Al lavoro sull’adattamento di questa celebre e amata saga fantasy ci sono Glen Mazzara (The Walking Dead e The Shield) e Vaun Wilmott (Prison Break e Star Trek: Discovery).

In un momento in cui le varie piattaforme televisive sono alla ricerca di un prodotto che possa bissare il successo ottenuto da Game of Thrones, questo progetto ha sulla carta tutti i requisiti per catturare l’amore del pubblico. Le storie di Elric sono le opere più vendute di Moorcock, una serie di romanzi complessi e stratificati che si svolgono in molteplici dimensioni della realtà e in un multiverso di universi paralleli in cui si combatte un’eterna lotta tra le forze del Caos e della Legge.

“Glen, Vaun, Brian e io siamo cresciuti con le opere iconiche di maestri della letteratura di genere come Michael Moorcock, e la Saga di Elric è uno tra i titoli che più hanno influenzato il genere fantasy-horror, definendone i canoni“, ha dichiarato Fischer. “Siamo onorati di aver ricevuto il compito da parte di Mike e Linda Moorcock di trasporre un personaggio e un universo narrativo ricchi ed eterogenei come Elric e speriamo di riuscire a creare l’opera che i fan di questo capolavoro della letteratura di genere chiedono da moltissimo tempo“.

New Republic Pictures ha dunque in programma di portare avanti il franchise legato a Elric di Melniboné con la serie TV guidata da Mazzara/Wilmott, ma a quanto pare l’industria di Hollywood ritiene che la saga del principe albino abbia “un potenziale multipiattaforma“. Questo è emerso nel momento in cui New Republic Pictures ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di partner per la messa in onda della serie su Elric.

