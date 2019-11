Emanuela Pacotto ospite a Lucca Comics & Games per un evento D&D | Esclusiva

Lucca Comics & Games presenta un evento straordinario, chiamato RPG Night Live Special D&D, con ospiti nazionali e internazionali, tra cui Emanuela Pacotto.

Lucca Comics & Games si conferma ancora una volta molto interessata ai giochi di ruolo, in particolare a Dungeon and Dragons. Dal 31 ottobre al 2 novembre, ogni sera dalle 20 alle 22, si terrà un evento straordinario per gli appassionati, chiamato “RPG Night Live Special Dungeons & Dragons”, in collaborazione con Wizards of the Coast, e con la partecipazione di Emanuela Pacotto.

Presso il Dungeon San Colombano, si terranno tre sessioni di gioco con nomi internazionali e nazionali del gioco di ruolo che ha conquistato milioni di appassionati. “Giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre, Nicola DeGobbis, coordinatore italiano di Dungeons & Dragons Adventures League, farà da master a un team di grandi ospiti italiani. I cinque nomi di giovedì saranno: Roberta CKibe Sorge, Antonio Bellotta, Fabio Kenobit Bortolotti, Emanuela Pacotto e Leon Chiro. Mentre sabato saranno: Mattia Ceniti, Gianandrea Muià, Gaia Giselle e Andrea Fornasiero“, recita il comunicato.

“Venerdì 1 novembre, invece, sarà la volta dei grandi nomi internazionali. Guidati dal master Stefan Pokorny, ci saranno quattro player tra i grandi ospiti internazionali di Lucca Comics & Games: Brian Stillman, Seth C. Polansky, Gavin Verhey e Jeff Grubb“, conclude il bollettino di Lucca Crea.

Insomma, Lucca Comics & Games ha intenzione, ancora una volta, di rendere accessibile il gioco di ruolo a tutti gli appassionati (e non), portando tantissimi ospiti, spettacoli, cosplayer e youtuber. Che ne pensate? Parteciperete a quest’evento?

Credits: Lucca Comics & Games