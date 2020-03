Empyre: il trailer del prossimo evento Marvel

Marvel ha diffuso un trailer per Empyre ovvero il suo prossimo evento fumettistico in partenza negli Stati Uniti il prossimo 15 aprile.

Empyre sarà costituito da 6 albi scritti a quattro mani da Dan Slott (Iron Man) e Al Ewing (L’immortale Hulk) con matite dell’italiano Valerio Schiti (Iron Man).

L’evento vedrà Avengers e Fantastici Quattro unire le forze per arginare le forze di invasione degli imperi Kree e Skrull che, per la prima volta nella loro millenaria storia, hanno unito le forze per invadere la Terra.

A presentare Empyre con un trailer sono proprio gli scrittori Dan Slott (Iron Man) e Al Ewing (L’immortale Hulk) e l’executive editor Tom Brevoort:

Empyre è da ritenersi il sequel spirituale dell’originale La Guerra Kree-Skrull, apparsa originariamente su Avegers #89-97 considerata da molti critici come l’apice della gestione di Roy Thomas e Sal Buscema sulla serie dei Vendicatori, e soprattutto dell’evento Secret Invasion del 2008 di Brian M. Bendis e Leinil Francis Yu.

Parole di apprezzamento anche per l’italiano Valerio Schiti proprio da parte dell’executive editor Tom Brevoort che lo ha definito “semplicemente un’artista meraviglioso”.

La sinossi del primo numero, di cui trovare la copertina di Jim Cheung, in testa all’articolo recita:

“I Kree e gli Skrull si sono uniti sotto un nuovo imperatore e la loro flotta da combattimento è in rotta di collisione con il nostro pianeta. Sulla luna gli Avengers sono in attesa pronti a colpire arruolando tutti gli Eroi Più Potenti della Terra. Ai confini dello spazio, i Fantastici Quattro sono alla ricerca di una soluzione diplomatica. Ma se le due squadre non riusciranno a lavorare insieme per salvare la situazione, le cose potranno solo peggiorare…”