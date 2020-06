Enola Holmes: le ultime novità sul film Netflix con Millie Bobby Brown

Prima di rivedere Millie Bobby Brown nei panni di Undici nella serie tv più amatissima dal pubblico, Stranger Things, la giovane attrice vestirà i panni di Enola Holmes in un nuovo film originale Netflix. La pellicola seguirà le avventure della giovane sorella di Sherlock Holmes, Enola, appunto. Netflix ha da poche ore confermato che il film sarà disponibile sulla piattaforma di streaming online a partire da Settembre di questo anno e Millie Bobby Brown, nelle recenti dichiarazioni alla stampa, ha fornito alcuni dettagli appetibili sul film e sulla sua interpretazione.

La giovane attrice, protagonista di Stranger Things, ha dichiarato a USA Today(potete leggere l’articolo completo a questo link): “Quello che vedrete nel film sarà la storia di una giovane ragazza che cerca di trovare se stessa in un caos che non riesce a gestire pienamente, questa è una cosa comune agli adolescenti in generale. Lei (Enola Holmes) è una ragazza molto intelligente e utilizza questa sua intelligenza con uno spiccato senso dello humour, contrariamente a quanto faceva Sherlock Holmes“.

Come abbiamo detto Millie Bobby Brown interpreterà la giovanissima sorella di Sherlock Holmes che nel film avrà il volto di Henry Cavill. La Brown ha anche parlato della sua esperienza sul set, nello specifico della suo simpatico rapporto professionale con Henry Cavill dichiarando di aver ossessionato l’attore con domande e asserzioni abbastanza adolescenziali, tutto sommato l’attrice ha compiuto sedici anni.

Il film Enola Holmes è diretto da Harry Bradbeer e la sceneggiatura è stata affidata a Jack Thorn vincitore di un Tony per l’opera teatrale Harry Potter e La Maledizione dell’Erede. Nel film vedremo anche Helena Bonham Carter nei panni della madre dei due Holmes e nel cast compaiono i nomi degli attori Adeel Akhtar, Fiona Shaw, Faarnces de la Tour, Burn Gorman e Susan Wokoma.