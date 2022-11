È disponibile sul catalogo di Netflix la nuova commedia romantica d’animazione firmata da Scott “Kid Cudi” Mescudi, Entergalactic. Ideato inizialmente come una serie televisiva, il film accompagna a livello visivo l’omonimo album del cantante uscito lo stesso giorno e dato l’apprezzamento ricevuto, l’artista ha annunciato di voler tornare alle origini e crearne una serie con diverse stagioni.

Entergalactic

A quanto pare dunque, il settore dell’animazione sembra aver trovato un nuovo rinascimento. Se Spider-Man into the Spiderverse nel 2018 ha aperto le porte a questo tipo di prodotto riscuotendo un enorme successo, Arcane e la popolarità conseguita dalla serie basata sul videogioco di League of Legends sembra aver fatto capire ai produttori mondiali che questo genere di show riesce ad avere una certa presa sul pubblico odierno. Forse proprio per questo motivo, Scott “Kid Cudi” Mescudi ha deciso di puntare anche a questo mondo dopo aver annunciato di volersi ritirare dalla carriera di cantante, per dedicarsi ad altri ambiti creativi e artistici. Ma qual è la trama di Entergalactic? Scopriamolo assieme!

Entergalactic: la trama

Ambientata a New York, questa commedia romantica vede come prptagonista un giovane artista di nome Jabari (doppiato dal suo ideatore Scott “Kid Cudi” Mescudi) che sta affrontando dei grossi cambiamenti: nuovo appartamento, nuovo lavoro, nuova vita. Le cose sembrano andare per il meglio per il fumettista che sta realizzando i primi veri passi nella sua carriera e non sembra voler pensare ad altro che al proprio lavoro.

Imbattendosi per caso nella sua ex, scopriamo che invece sul lato amoroso è alquanto in difficoltà e con le idee ben confuse. Cercando di raggiungere una sorta di equilibrio tra la vita privata e quella lavorativa, finisce con il conoscere per caso la sua nuova vicina di casa, Meadow (Jessica Williams) una fotografa che cattura Jabari grazie al proprio fascino.

Inizia quindi un tira e molla nella sua vita, dai problemi con l’ispirazione per il proprio fumetto alle complicazioni nella relazione con Meadow, il tutto supportato (e sopportato oltre che causato) dagli amici di sempre Jimmy (Timothée Chalamet) e Ky (Tyrone Griffit). Tra feste alla moda, musica, erba e alcool, riuscirà Jabari a trovare dei compromessi in ogni campo della propria vita?

DNEG, una garanzia di successo

Lo studio che si è occupato delle animazioni di Entergalactic è DNEG, una società che si occupa di effetti visivi, animazioni digitali e conversioni stereo per tv e cinema. Se magari il nome dello studio non vi suona del tutto estraneo, potrebbe forse essere per il suo coinvolgimento in alcuni tra i più famosi film degli ultimi vent’anni. Dai franchise di Mission Impossibile e Fast and Furious, passando per quello di Harry Potter e arrivando fino anche ad approdare anche negli universi Marvel e DC, numerosi sono i film di successo a cui lo studio si è dedicato. Tra i titoli più recenti e di enorme successo, lo studio può annoverare tra i propri lavori anche Tenet, Dune e Interstellar.

Non c’è quindi dubbio che Scott “Kid Cudi” Mescudi abbia puntato su un cavallo vincente scegliendo gli studi DNEG come partner per la realizzazione di Entergalactic. Tuttavia, nonostante l’alta qualità del film, ci sono alcuni dettagli che non rendono totalmente godibile la visione del film.

Entergalactic

Per esempio una delle cose che salta indubbiamente all’occhio e che forse risulta leggermente fastidiosa, è che i personaggi, piuttosto che avere dei movimenti fluidi sembra siano stati disegnati e animati come se fosse uno stop motion. Il frame rate infatti, li fa muovere leggermente a scatti similmente a come accade in pellicole come Nightmare Before Christmas, Coraline e Kubo e la Spada Magica. Questa particolarità, oltre al far distaccare e differenziare Entergalactic da altre opere dell’animazione per adulti come Arcane o la più recente Cyberpunk 2077 Edgerunners, porta il film a posizionarsi forse un gradino un po’ più in basso rispetto alle altre, almeno per quanto riguarda il lato dell’animazione.

Trama e ritmo di Entergalactic

Per quanto riguarda invece la trama di Entergalactic, bisogna purtroppo ammettere che non è niente di innovativo o particolarmente sconvolgente. E’ dopotutto una commedia romantica che, per quanto gli spettatori ci si possano immedesimare, non si può dire che attragga particolarmente anche chi non è interessato al genere dell’animazione.

Entergalactic quindi non può certo riscuotere l’enorme successo di Arcane, che coinvolgeva anche tutta una fetta di spettatori e gamer avidi di scoprire il background dei propri personaggi preferiti in gioco. La prevedibilità della trama è anche accompagnata da un ritmo un po’ altalenante, che non riesce a tenere gli spettatori sempre incollati allo schermo, togliendo qualche punto in favore al film.

Entergalactic

Nonostante questi difetti però, Entergalactic rimane un prodotto comunque valido, piacevole da seguire ed interessante dal punto di vista dell’animazione, adatto a spettatori che vogliono passare un’oretta e mezza in piena tranquillità e senza alcuna voglia di seguire trame intricate. Grazie ai personaggi comici del film, Entergalactic riesce anche a strappare qualche risata senza però risultare mai eccessivo.

Tirando le somme

Scott “Kid Cudi” Mescudi cerca quindi di creare un passaggio fluido da un mezzo comunicativo ad un altro, intrecciando le proprie canzoni con una storia che accompagna visivamente i testi delle stesse. Entergalactic è un nuovo prodotto d’animazione per adulti che deriva da un interesse sempre più crescente in questo genere televisivo e cinematografico, in grado di intrattenere piacevolmente spettatori “abituali” e semplici curiosi.

Entergalactic

Se anche voi siete quindi appassionati di animazione cinematografica, fan di Kid Cudi o semplicemente vorreste passare una serata senza troppi impegni, il nuovo film Entergalactic disponibile su Netflix potrebbe fare proprio al caso vostro!