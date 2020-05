Essen Spiel 2020 rimandata al 2021

L’edizione 2020 di Essen Spiel è stata cancellata, la triste notizia è stata data con un comunicato sul sito ufficiale della manifestazione.

Essen Spiel si aggiunge così alla lunga lista di eventi posticipati, se non addirittura cancellati, quest’anno a causa della pandemia. Alla base di questa scelta dolorosa troviamo le difficoltà organizzative legate ad un evento simile circa il mantenimento del distaccamento sociale e le normative stabilite dal governo tedesco che impediscono, fino al 24 ottobre 2020, gli eventi con più di 5.000 partecipanti.

La fiera l’anno scorso ha infatti registrato un totale di oltre 200.000 presenze con espositori e partecipanti provenienti da tutto il mondo.

La fiera, che si svolge ogni anno ad Essen in Germania, è una delle convention più importanti nel mondo dei giochi da tavolo, di carte e di ruolo. A causa della pandemia di Covid-19 l’edizione 2020 è stata cancellata e posticipata per il 2021. Le nuove date per l’edizione 2021 saranno dal 14 al 17 ottobre 2021.

Di seguito la traduzione dell’annuncio riportato sul sito di Essen Spiel: