EURO 2020 | Tutto quello che vi serve per seguirli al meglio

Dopo l’inevitabile rinvio dello scorso anno questo 2021 segna, finalmente, l’arrivo dei tanto attesi Europei di Calcio. Un evento che tutti noi non vediamo l’ora di seguire, e che speriamo possa regalare alla nostra Nazionale tante belle soddisfazioni da festeggiare tutti insieme.

Per la prima volta gli Europei saranno itineranti: le partite non si terranno infatti in una singola nazione, ma verranno ospitate in diverse parti d’Europa partendo proprio da Turchia – Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Siete pronti a seguirli? Noi sì, e proprio per questo vi vogliamo consigliare i migliori acquisti per vivere gli Europei di Calcio in tutto il loro splendore. Credeteci, ce n’è davvero per tutti!

I migliori acquisti per vivere gli Europei di Calcio

Abbonamento SKY e NOW TV

Iniziamo subito con una premessa: per goderti tutti le 51 partite le scelte migliori sono senza dubbio SKY e NOW TV. Due servizi di primissimo livello che noi tutti conosciamo molto bene, e che per gli Europei di Calcio vanno ad arricchire ulteriormente la già impressionante scelta di film, serie e molto altro con ogni singolo match che verrà disputato nel torneo. Il tutto come sempre in altissima definizione, e con la possibilità di goderti ogni evento sia in diretta che in ogni momento grazie allo streaming!

Portabicchiere CouchCoaster

Disponibile in vari colori, questo pratico portabicchiere è ideale per vivere ogni partita degli Europei di Calcio senza preoccuparti di macchiare il tuo divano. Il funzionamento è molto semplice: ti basterà fissarlo al bracciolo del tuo sofà, divano o sedia per avere a tua disposizione un oggetto dal design ergonomico, elegante e dalla funzionalità ugualmente sorprendente.

Tavolino Elekin

Un tavolino pieghevole e portatile, ricco di optional interessanti per avere tutto a portata di… Divano! Le caratteristiche che lo rendono un acquisto top sono diverse: dalle gambe antiscivolo al design pratico, passando per dei comodi ingressi USB per avere sempre tutta l’energia di cui hai bisogno a tua disposizione. Con dimensioni pari a 60 x 40 x 27.5 cm e un peso che supera di poco i 2 Kg, insomma, si tratta davvero dell’accessorio perfetto per goderti ogni istante di ogni partita di questi Europei di Calcio.

Relaxdays Vassoio Divano da Bracciolo

Vassoio, portaocchiali, portatelecomando e portatelefono (e non solo!) in un unico accessorio: questo praticissimo articolo targato Relaxdays è il modo migliore per ottimizzare lo spazio sul tuo divano, e vivere ogni partita degli Europei di Calcio avendo sempre tutto a portata di mano. Con dimensioni pari a 32 x 18 x 22 cm e sei comodi scomparti, questo può essere davvero l’acquisto perfetto per salvare il tuo spazio in modo semplice ed elegante.

TedGem Ventilatore USB

Passiamo ora a un gadget molto, molto utile soprattutto con l’arrivo della calura estiva: questo ventilatore USB targato TedGem è infatti un must per godersi ogni partita senza paura del caldo eccessivo. Si tratta di un ventilatore USB con 5 pale e motore brushless, in grado di produrre una brezza potente in modo efficace ma soprattutto silenzioso. Compatibilità con tutti i dispositivi USB con uscita a 5V e un peso di appena 180 grammi, per un prodotto dalle ottime recensioni e perciò davvero imperdibile.

Ventilatore Indossabile ITSHINY

Un ventilatore portatile è ancora troppo poco per voi? Questo prodotto targato ITSHINY è ciò che fa per voi: si tratta infatti di un ventilatore USB ricaricabile, con batteria a lunga durata, che potete indossare al collo per rinfrescarvi ovunque e in ogni momento della giornata. Potrete scegliere tra 3 diverse velocità, potendo contare su una batteria al litio da 2000mAh che garantisce un utilizzo che va dalle 3 alle 6 ore… Quanto basta per godervi una partita degli Europei di Calcio, con anche supplementari e rigori!

Red Bull Energy Drink (24 lattine)

Il caldo si fa sentire e hai bisogno di un po’ di energia in più? Red Bull è probabilmente una delle bevande più famose al mondo, e con questa scorta da ben 24 lattine (disponibile tra l’altro a un prezzo davvero molto conveniente) siamo certi che non avrai problemi ad affrontare anche le giornate più torride. Ogni lattina è realizzata in alluminio 100% riciclabile, contiene 250 ml di Red Bull Energy Drink e può contare su un apporto di 80 mg di caffeina.

VIRTUE Yerba Mate

Se non siete tipi da Energy Drink classico e volete godervi gli Europei di Calcio sorseggiando un’alternativa completamente naturale… VIRTUE Yerba Mate è esattamente ciò che fa per voi. Zero zuccheri e un bassissimo apporto calorico, per una bevanda dallo stuzzicante gusto fragola e lime qui venduta in un pratico pack da 12 lattine da 250 ml. Tra le note nutrizionali troviamo inoltre una presenza di vitamine del gruppo B e della stessa dose di caffeina presente in una tazza di caffè!

Cheesies Snack al Formaggio

Che partita sarebbe senza un gustoso snack da accompagnare a ogni azione di gioco? Per goderti gli Europei di Calcio senza rinunciare al gusto ecco delle sfiziose patatine al formaggio a basso contenuto di carboidrati, ricche di proteine e peraltro senza glutine! E ce n’è davvero per tutti i gusti: dal cheddar al formaggio di capra, fino all’Emmental e al curioso Red Leicester.

Maglietta Nazionale Italiana

Pronti a scendere in campo a fianco dei nostri ragazzi? Con la maglietta ufficiale della Nazionale di Calcio Italiana il rettangolo di gioco vi sembrerà sempre più vicino: preparatevi a vivere tutte le emozioni degli Europei di Calcio, tifando per tutti i novanta minuti e oltre con indosso la nuova e bellissima divisa targata Puma. Disponibile in varie taglie e in diverse varianti.

Elmetto porta lattine

Il gadget che non può mancare a ogni partita: il divertentissimo elmetto portalattine qui disponibile in diverse colorazioni, realizzato in plastica e pensato per contenere ben due lattine contemporaneamente da collegare alle apposite cannucce. Ideale per godersi gli Europei di Calcio strappando un sorriso a tutti coloro che avete vicino, ma anche per sperimentare i più assurdi mix di bevande che vi vengano in mente!

