Evangelion Death (True)2 e The End of Evangelion: nei cinema italiani, ecco le date

Dynit annuncia un evento esclusivo che porterà al cinema Evangelion Death (True)2 e The End of Evangelion ovvero due delle pellicole cult del franchise di Evangelion dell’acclamato regista Hideaki Anno.

Evangelion Death (True)2 e The End of Evangelion: le date italiane

Evangelion Death (True)2 e The End of Evangelion sono i due lungometraggi per il cinema che riprendono e concludono la storia della serie televisiva. Arriveranno nelle sale italiane con con il doppiaggio “Made by Dynit” originale, grazie a Nexo Digital e Dynit, solo il 28, 29 e 30 giugno prossimi festeggiando anche la riapertura della stagione cinematografica e soprattutto quella degli Anime al Cinema.

La storia ci porta nel cuore della battaglia agli Angeli, che procede di pari passo con la crescita interiore di Shinji, un percorso emotivo coadiuvato dall’incontro del ragazzo con la signorina Misato Katsuragi, la silenziosa Rei Ayanami e Asuka, la sfrontata Third Children. Nel frattempo, il piano della Seele prende corpo e il quartiere generale della Nerv finisce sotto attacco. Mentre Asuka combatte contro la Serie degli Eva, Misato tenta di salvare Shinji dall’attacco dei militari. Gendo decide di avviare l’unione fra Adam e Lilith prendendo con sé Rei, ma viene fermato dalla stessa ragazza. Ha così inizio il Third Impact, volto a portare a compimento il Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo. C’è ancora speranza che gli esseri viventi possano ricreare le proprie identità singole? Un anime caratterizzato da riflessioni religiose e cabalistiche e da una profonda introspezione psicologica di tutti i personaggi.

Evangelion Death (True)2 e The End of Evangelion sono stati creati da Hideaki Anno che è supervisore alla regia e sceneggiatore. Il character design è di Yoshiyuki Sadamoto, le musiche di Shiro Sagisu mentre l’animazione è stata curata da Project Eva.

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time, il film conclusivo

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time è l’ultimo film del progetto cinematografico ideato per l’amatissimo franchise robotico dal suo stesso creatore Hideaki Anno e denominato Shin Evangelion Gekijo-ban (Evangelion Nuova Edizione Cinematografica).

Dynit che pubblica in Italia che questi film descrive così il progetto:

L’incontro di un padre e di un figlio che non si vedono da anni, Gendo e Shinji Ikari, si trasforma nel teatro di una guerra spaventosa. La battaglia del genere umano contro le creature denominate Angeli è giocata con armi di nuova concezione (gli Evangelion) e al contempo antichissime (l’intelletto dei tecnocrati che manipola i sentimenti dei soldati al fronte). Un finale ben diverso da quello che Shinji, nel giorno in cui fa ritorno a Neo Tokyo-3 per riabbracciare il genitore, aveva immaginato. Sconfitta la tentazione di scappare da se stesso, il “pilota della speranza” scopre un mondo nuovo, popolato da cognizioni apparentemente inconciliabili con l’individuo che era prima di approdare alla Nerv…

Questo invece il trailer finale in cui possiamo anche ascoltare il tema principale del film intitolato One Last Kiss creato ed eseguito da Hikaru Utada:

