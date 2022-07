La Everlasting Wet Palette dell’azienda svizzera Redgrass Games, che produce accessori per l’hooby della pittura delle miniature, è stata universalmente riconosciuta dai più celebri artisti del settore come la wet palette migliore in assoluto presente sul mercato, come abbiamo potuto verificare anche noi durante la recensione del prodotto.

Ora, Redgrass Games alza l’asticella, proponendo sul mercato la nuova e rivoluzionaria versione V2 dell’Everlasting Wet Palette, caratterizzata da materiali e funzionalità ancora migliori e da una membrana semipermeabile riutilizzabile che va a sostituire il foglio di carta semipermeabile della versione precedente. Anche questa nuova versione, così com’era per quella precedente, arriva in due formati, uno più piccolo (ma di dimensioni maggiori rispetto alla versione precedente) e uno più grande (dello stesso formato della versione grande precedente).

Inoltre, Redgrass Games ha lanciato sul mercato anche una fenomenale tavolozza in vetro, la Redgrass Games Glass Palette, in varie dimensioni diverse per adattarsi a quelle delle varie Everlasting Wet Palette. Questa tavolozza in vetro è l’ideale per l’utilizzo di colori particolari, come ad esempio i colori a olio quelli metallici.

Al momento le versioni V2 dell’Everlasting Wet Palette (e i relativi accessori di cui parleremo più avanti), tra cui la Everlasting Wet Palette Painter V2 oggetto di questa recensione, sono disponibili solamente in preordine sulla pagina del negozio del sito web di Redgrass Games, mentre le membrane semipermeabili riutilizzabili e la Glass Palette sono già disponibili.

Ma bando agli indugi e andiamo a vedere meglio nel dettaglio questi due nuovi prodotti. Per una breve spiegazione su cosa sia e a cosa serva una wet palette, vi rimandiamo alla lettura della recensione della versione precedente dell’Everlasting Wet Palette.

Everlasting Wet Palette Painter V2, caratteristiche e materiali

Come per la precente versione, l’Everlasting Wet Palette Painter V2 di Redgrass Games è realizzata con materiali davvero ottimi, che ne fanno un prodotto dalle eccezionali qualità.

Il contenitore

Iniziamo esaminando la “scocca” del prodotto, un contenitore rettangolare con relativo coperchio che forma la struttura dell’Everlasting Wet Palette Painter V2. Questo è realizzato in policarbonato ad alte prestazioni, un materiale ancora più versatile e resistente rispetto alla plastica ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene), il materiale con cui era realizzata la versione precedente e la nuova versione Painter Lite, che va a sostituire sul mercato la wet palette più piccola della versione precedente.

L’utilizzo del policarbonato ha reso possibile la realizzazione di una wet palette con una chiusura ancora più ermetica rispetto alla precedente, tanto da non necessitare più dell’utilizzo del nastro elastico per mantenerla chiusa al punto giusto. Ciò evita che acqua e vernici possano inavvertitamente fuoriuscire dal contenitore se maneggiato in modo goffo e assicura una ancora maggiore perfetta conservazione delle vernici poste sulla membrana o sul foglio semipermeabili, per quelle lunghe sessioni di pittura che possono durare anche per più giorni.

Inoltre, l’Everlasting Wet Palette Painter V2, con una dimensione di 10,6”, è ben il 20% più grande rispetto alla versione precedente e all’attuale Painter Lite. Ciò consente di avere un maggiore spazio in cui disporre e miscelare i propri colori e al contempo avere ancora una dimensione sufficientemente compatta da adattarsi anche a postazioni di lavoro non particolarmente ampie. Ovviamente, qualora lo spazio di lavoro non fosse un problema, il consiglio è quello di rivolgersi alla Everlasting Wet Palette Studio XL V2, con la sua dimensione di 13,5”, le medesime della versione grande precedente.

Inoltre, la scocca della versione V2 dell’Everlasting Wet Palette, sia nel modello Painter sia in quello Studio XL, è munita di binari di aggancio a scorrimento per assicurare al corpo del prodotto gli eventuali accessori che è possibile applicarvi. Questi binari vanno a sostituire il sistema di aggancio calamitato della versione precedente che, per quanto comodo, non assicurava la perfetta adesione degli accessori al corpo della wet palette, cosa che ora invece avviene.

Il sistema idratante

Al posto di una normalissima spugna, l’Everlasting Wet Palette Painter V2 è munita di una schiuma idratante idrofila e antimuffa. Questo particolare materiale riesce a incamerare molta più acqua delle normali spugne e a rilasciarla in maniera costante, così da assicurare una maggiore durata nel tempo dei colori rispetto alle canoniche spugne. Inoltre, la superficie perfettamente liscia di questa schiuma evita la formazione di eccessive grinze e bolle d’aria sotto la membrana o la carta semipermeabili, assicurando una perfetta idratazione delle stesse. Infine, l’apprezzabile proprietà antimuffa evita uno dei più grossi inconvenienti a cui si va solitamente incontro con le wet palette fatte in casa: la formazione di spiacevolissima e antigienica muffa. Comprese nella confezione, sono presenti ben due di queste schiume idratanti, cosa che assicura davvero anni di lavoro prima di doverne acquistare una nuova.

La superficie di lavoro

Come accennavamo in apertura di recensione, la grande novità che le versioni V2 introducono rispetto al passato è la sostituzione della seppur ottima carta semipermeabile, che caratterizzava le versioni precedenti, con una nuova membrana semipermeabile riutilizzabile.

Progettata specificamente per la pittura delle miniature, la nuova membrana semipermeabile di idratazione è davvero unica nel suo genere. La sua formula consente di mantenere freschi i propri colori acrilici ancora più a lungo durante le sessioni di pittura, oltre a consentire tempi di conservazioni delle vernici ancora più lunghi, tra una sessione e l’altra.

Su questa membrana, la vernice scivola dolcemente e i colori utilizzati in precedenza possono essere facilmente ravvivati. Inoltre, grazie alle sue proprietà, è più semplice ottenere miscele di colori e le vernici metalliche non filtrano più, come invece capita con la tradizionale carta semipermeabile.

Inoltre, i fogli di carta esistenti sono monouso, mentre questa nuova, formidabile membrana può essere pulita con estrema semplicità ed essere riutilizzata più volte. Per pulire la membrana sarà semplicemente necessario immergerla in un lavandino o una bacinella pieni di acqua e fregare la superficie della stessa con un pennello morbido. Prima di essere riutilizzata, la membrana dovrà essere lasciata ad asciugare completamente.

Le specifiche assicurano almeno quattro riutilizzi, ma durante la nostra prova sul campo, con un po’ di cura, siamo riusciti a pulirla ben sei volte e al momento siamo al suo settimo riutilizzo. Compresa nella scatola dell’Everlasting Wet Palette Painter V2, è presente una confezione contenente ben quindici di queste membrane.

Everlasting Wet Palette Painter V2, gli accessori

Non compresi nella confezione della wet palette, ma acquistabili separatamente, due sono gli accessori progettati per le versioni V2 dell’Everlasting Wet Palette: il Wavy V2 e l’Anti-Spill Pot Holder. Questi accessori sono applicabili al corpo della wet palette grazie ai binari di aggancio a scorrimento di cui abbiamo già parlato e che sono presenti su ogni lato della scocca, consentendo quindi di applicare fino a quattro accessori contemporaneamente.

Il Wavy V2 è una piccola tavolozza in plastica formata da cinque vaschette da utilizzare per la gestione di lavature, inchiostri e altri colori molto liquidi, decisamente scomodi da usare sulla wet palette. Questa tavolozza è inoltre sagomata in modo da fungere anche da comodo appoggio per il pennello. Questo accessorio era già presente, calamitato, nella versione precedente dell’Everlasting Wet Palette.

L’Anti-Spill Pot Holder è un altro accessorio dall’utilissima funzione. Questo accessorio è l’ideale per evitare che alcune tipologie di boccette di colore si rovescino, come ad esempio quelle degli Shade e di Contrast di Games Workshop che, come ben sa ogni appassionato, sono estremamente soggetti a questo imprevisto, causando ai pittori l’esternazione di forti sentimenti attraverso coloriti improperi.

La Redgrass Games Glass Palette

La Redgrass Games Glass Palette è stata appositamente formulata per l’utilizzo di colori a olio, pigmenti, acrilici ad alta densità, colori metallici e per la tecnica del pennello asciutto (dry brush).

Realizzata in tre formati per adattarsi alle misure delle Everlasting Wet Palette Painter V2, Studio XL V2 e Lite, questa tavolozza in vetro può essere tranquillamente alloggiata all’interno delle wet palette, previa rimozione di schiuma idratante e membrana/carta semipermeabile. Fare ciò consentirà di mantenere al sicuro e stabili i colori a olio, così da averli già pronti e riutilizzabili alla successiva sessione di pittura.

Solida e realizzata in un colore grigio neutro che non va ad alterare la resa visiva dei colori posti sopra di essa, la Glass Palette è realizzata in vetro spesso e resistente, estremamente facile da pulire. La vernice acrilica essiccata si stacca senza alcuno sforzo, mentre i colori a olio possono essere puliti con la passata di uno strofinaccio inumidito con un solvente, come ad esempio l’acquaragia. La tavolozza in vetro può essere quindi riutilizzata ripetutamente, il che è un evidente vantaggio rispetto alle tavolozze in plastica, che di fatto risultano essere “monouso”. Ovviamente, seppure resistente, sempre di vetro si tratta, quindi dovrà essere maneggiata con cura per evitare che si infranga in mille pezzi.

Conclusioni

Come abbiamo accennato a inizio recensione, le wet palette realizzate da Redgrass Games sono considerate da tutti gli appassionati il miglior prodotto di questa categoria presente sul mercato. Con questa nuova Everlasting Wet Palette Painter V2 l’azienda svizzera impone un ulteriore nuovo standard, migliorando ulteriormente un prodotto già ottimo di suo.

Il livello di diluizione che questa wet palette riesce a produrre è estremamente stabile, grazie ai particolari materiali utilizzati, di qualità decisamente superiore alla media e superiori persino a quelli della versione precedente. Ottima l’ermeticità del coperchio, cosa che durante le nostre prove ha permesso al colore di rimanere fluido e utilizzabile addirittura dopo ben più di una settimana. Il coperchio stesso, inoltre, in caso di necessità durante un lavoro di pittura particolarmente complesso, può tranquillamente ospitare la seconda schiuma idratante, raddoppiando di fatto la superficie a disposizione per miscelare i colori.

Estremamente utili, anche gli accessori che è possibile annettere, che consentono di gestire al meglio lavature e inchiostri e di avere le boccette di colore al sicuro dal rovesciamento, rendendo così l’Everlasting Wet Palette Painter V2 uno strumento di lavoro davvero completo.

Non possiamo che spendere ottime parole anche per la Glass Palette che, come abbiamo potuto verificare durante le nostre prove, è un ulteriore valore aggiunto che nessun pittore dovrebbe farsi mancare nel proprio arsenale di strumenti di lavoro, soprattutto se oltre ai classici colori acrilici utilizza anche pigmenti e colori a olio.

Dopo quanto esposto finora, non possiamo che consigliare l’acquisto di una Everlasting Wet Palette in versione V2, comprensiva dei due accessori, e di una Glass Palette. Riteniamo che il costo di questi prodotti, leggermente sopra la media rispetto alle marche concorrenti, sia del tutto ripagato dalla qualità dei materiali e dalle prestazioni fornite.

Un prodotto rivolto a…

L’Everlasting Wet Palette Painter V2 e la Glass Palette, per le loro ottime qualità, sono prodotti che si rivolgono a tutti gli amanti della pittura delle miniature e del modellismo in scala, di qualsiasi livello di esperienza e abilità. Viste le grandissime potenzialità di questi prodotti, non possono mancare nell’armamentario di ogni hobbista che voglia agevolare il proprio flusso di lavoro e migliorare la propria tecnica.