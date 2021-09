Extraction 2: Tyler Rake è vivo e si mostra in un filmato esclusivo

Nel corso dell’evento streaming esclusivo di Netflix, TUDUM, l’attore australiano Chris Hemsworth in persona ha annunciato che “Tyler Rake è vivo e vegeto” e quindi arriverà Extraction 2, il sequel dell’apprezzato film d’azione.

L’attore ha poi continuato affermando:

“Il primo film era audace? Aspettate di vedere il secondo! È grazie alla vostra passione che Tyler Rake è sopravvissuto, e nel nuovo film ci saranno alcune delle star d’azione più importanti al mondo.”

Extraction 2: il filmato dal TUDUM di Netflix

Coloro i quali hanno visto la prima pellicola, ricorderanno come il finale fosse decisamente tragico per Tyler Rake, ma considerando il grande successo del film tutti gli spettatori ipotizzavano l’arrivo di un sequel. Effettivamente sarà così e nel video che vi condividiamo qui sotto potete osservare come il protagonista interpretato proprio da Hemsworth sia sopravvissuto:

Le riprese della pellicola prodotta dai fratelli registi Russo inizieranno presto in Australia, ma è già possibile conoscere la sinossi ufficiale del sequel:

Nel 2020 il mondo ha conosciuto un nuovo eroe: Tyler Rake (Chris Hemsworth), un impavido mercenario che opera nel mercato nero alle prese con la missione più pericolosa della sua carriera. Ma ciò che sembra perduto per sempre… può ancora essere recuperato.

Il film, quindi, continuerà la storia del mercenario dei servizi segreti Tyler Rake che, in Extraction ha il compito di salvare Ovi (Rudhraksh Jaiswal) dalle grinfie del rivale del padre. La pellicola è stata un grande successo per Netflix, diventando il più grande debutto cinematografico originale del servizio di streaming, ed è stato nominato come uno dei suoi successi.

Extraction 2 è il secondo capitolo di un fortunato franchise d’azione al cardiopalma diretto dallo stuntman veterano Sam Hargrave e prodotto dai sopracitati fratelli Joe e Anthony Russo, divenuti celebri per l’altro franchise di successo, Avengers, giunto al clou con Avengers: Endgame. Non si conosce con esattezza il cast del secondo capitolo di Extraction, ma nel primo film uscito nell’aprile del 2020, oltre a Chris Hemsworth comparivano anche David Harbour, Golshifteh Farahani, Derek Luke, Randeep Hooda, Chris Jai Alex, Pankaj Tripathi, Marc Donato, Rayna Campbell e Rudhraksh Jaiswal. Attualmente non si conosce una data di uscita ufficiale.