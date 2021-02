Fast and Furious Higway Heist, arriva il gioco da tavolo

Funko Games non è nuova a grandi collaborazioni, come abbiamo potuto vedere con i numerosi franchise con cui ha collaborato nel 2020, e continuerà a stupire i fan con una nuova serie di giochi da tavolo legati ad alcuni dei titoli più amati dai fan grazie a una nuova serie di giochi legati ad alcuni nomi prestigiosi come Fast and Furious Higway Heist.

La casa editrice di giochi ha appena rivelato il frutto della collaborazione che sta intraprendendo con Fast & Furious, con un nuovo gioco cooperativo. Fast and Furious Higway Heist avrà come personaggi giocabili Dom, Brian, Letty, Roman oltre ad altri componenti della banda necessari per realizzare una rapina ad alta velocità. I giocatori dovranno affrontare carri armati ed elicotteri, utilizzando un misto di velocità, strategia e lavoro di squadra,saltando dentro e fuori dai propri veicoli per completare la propria missione. Ogni personaggio avrà abilità uniche che, unite alle diverse statistiche dei veicoli, creeranno moltissime combinazioni di gioco. Fast and Furious Higway Heist, pensato per essere giocato da due a quattro giocatori, sarà presto disponibile per il preordine su Entertainment Earth.

Di seguito potete leggere la descrizione ufficiale del gioco:

Preparati per una nuova entusiasmante missione basata sulla serie di film di successo, giocando nei panni di Dom, Brian, Letty, Roman, e il resto del Team Toretto alle prese con un colpo mozzafiato ad alta velocità! Affrontate nemici pesantemente armati con i vostri bolidi, utilizzando la vostra guida audace e sbalorditivi salti da un veicolo all’altro. Che stiate abbattendo in curva un semirimorchio con un prezioso carico, fermando un carro armato rampante sui suoi cingoli o abbattendo un elicottero high-tech sotto una pioggia di fuoco, dovrete lavorare insieme per sfruttare i punti di forza di ogni membro del team. Sta a voi portare a termine il lavoro che nessun altra crew può fare!

Il gioco avrà diverse meccaniche, tra cui la possibilità di combinare le abilità uniche dei personaggi con quelle dei veicoli, rendendo le partite molto dinamiche e sempre differenti. I giocatori potranno, inoltre, vivere le azioni emozionanti dei film in tre scenari differenti, Semi Heist, Tank Assault, Chopper Takedown.

Fast and Furious Higway Heist avrà un prezzo di 29.99 dollari e sarà disponibile nei negozi da Maggio 2021.