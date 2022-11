Recentemente è giunta la notizia della cancellazione, da parte di Netflix, della serie fantasy Fate: The Winx Saga dopo sole due stagioni. Molti utenti sono rimasti increduli di questa decisione, ma un celebre nome non riesce proprio a capire il motivo: Iginio Straffi, il creatore della serie animata Winx Club.

Fate The Winx Saga, le parole di Iginio Straffi

In un’intervista con Variety, Straffi ha riferito di star ancora attendendo, da Netflix, le ragioni per cui non ha rinnovato la serie live-action per una terza stagione:

“Devo ancora sentire cosa ha da dire ufficialmente Netflix. Parlerò con loro per capire appieno cosa è successo”.

Inoltre, a quanto pare, la notizia della cancellazione della serie gli era stata rivelata in anteprima dallo showrunner di Fate: The Winx Saga Brian Young. Straffi, quindi, ha rivelato di aver accolto con grande sorpresa questa informazione anche perché il numero di spettatori che lo spettacolo ha attirato in tutto il mondo non sembravano presagire alcuna cancellazione:

“Stiamo parlando di decine di milioni di telespettatori. I numeri erano un po’ più bassi rispetto alla prima stagione, ma questo è anche dovuto alla competizione che era diversa da due anni fa”.

Il creatore di Winx Club ha anche discusso di come Netflix abbia fatto “diverse considerazioni” per decidere di cancellare Fate: The Winx Saga:

“Si andava da quelle economiche, certo, visto che la terza stagione sarebbe costata di più delle precedenti per l’aumento dei costi degli attori e per il fatto che c’è stato un calo dei numeri. Ma non lo so proprio”.

Sfraffi ha anche citato il passaggio del team di produzione da Netflix USA a Netflix UK come possibile ragione della cancellazione:

“Penso che questo potrebbe aver fatto la differenza. Avevano meno senso di appartenenza verso questo spettacolo”.

Nonostante la cancellazione della serie, il franchise di Winx continuerà a vivere con gli sforzi futuri di Straffi che ha già in progetto un film live-action ad alto budget e una serie animata revival in CGI:

“Sto lavorando a molti entusiasmanti progetti sulle Winx nel prossimo futuro, alcuni dei quali sono molto felice di condividerli. Ci saranno sfumature scure, ma l’atmosfera sarà più vicina al DNA della serie di animazione, in particolare i cattivi come le Trix, che tutti stavano aspettando nel terzo capitolo della serie Netflix”.

Fate: The Winx Saga, quindi, è stata cancellata e potrete vedere le uniche due stagioni su Netflix. Nonostante ciò, un fan ha creato una petizione per convincere Netflix a riportare The Winx Saga quantomeno con la terza stagione e dal primo novembre ha già raccolto centinaia di migliaia di firme.