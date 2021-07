Fate: The Winx Saga, inizia la produzione della seconda stagione

Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Fate: The Winx Saga, la serie tv ispirata al cartone italiano creato da Iginio Straffi e prodotto da Rainbow in co-produzione con Rai e Nickelodeon, distribuito in ben 150 paesi con un successo enorme alle spalle, è attualmente in produzione.

Non solo. Netflix ha anche rivelato che il cast si arricchirà di nuovi membri, tra cui la tanto attesa Flora, che non era ancora comparsa nella prima stagione e di cui i fan attendendo con impazienza il ritorno nella serie tv, che sarà interpretata da Paulina Chàvez, mentre Brandon Grace sarà Grey e Éanna Hardwicke vestirà i panni di Sebastian.

Annunciata la seconda stagione di Fate: The Winx Saga

La prima stagione di Fate: The Winx Saga, creata da Brian Young e prodotta da Archery Pictures e Young Blood Productions, in associazione con Rainbow, non è stata la mera riproduzione in formato live-action del cartone così amato in tutto il mondo. Presentata infatti come serie young-adult si è subito distanziata dal cartone animato conquistando però i fan. Infatti lo showrunner Brian Young è noto soprattutto per il suo lavoro su The Vampire Diaries e non ha esitato a portare la sua esperienza sul set di Fate: The Winx Saga. Lo show abbandona i costumi colorati per un look più grintoso e leggermente più realistico, senza contare l’inserimento di esseri mostruosi come Bruciati e vari tentativi di omicidio.

Questo il teaser con l’annuncio dell’inizio della produzione, in cui vediamo il cast al completo intento a leggere il copione:

Ritornano i membri del cast della prima stagione: Abigail Cowen (Le Terrificanti Avventure di Sabrina) è Bloom, Hannah van der Westhuysen (The Frankenstein Chronicles), interpreta Stella. Percious Mutapha (Il giovane ispettore Morse) è Aisha, Eliot Salt (GameFace) dà il volto a Tecna e Elisha Applebaum (No Reasons) è Musa.

Non è stata ancora rivelata nessuna informazione sulla trama ma, visto il finale della prima stagione, concluso con un cliffhanger, sicuramente sarà da questo punto che partiranno i nuovi episodi.

