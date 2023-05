Oggi è una giornata molto speciale per i fan di Star Wars: da anni, infatti, il 4 maggio è riconosciuto come lo Star Wars Day. Se siete alla ricerca di un’idea regalo originale e divertente per celebrare questo evento, Amazon vi propone questi bellissimi Tamagotchi. Potete scegliere quello che preferite fra due modelli diversi, Grogu a 31,77€ e R2-D2 a 28,48€.

Entrambi i personaggi sono molto amati dai fan: grazie a questi Tamagotchi potrete divertirvi a prendervi cura di loro e a vivere insieme tante nuove avventure. In un formato compatto sono racchiuse tante funzionalità che vi permetteranno di interagire in mille modi diversi con i vostri personaggi.

Nel dettaglio, il Tamagotchi di Grogu vi permetterà di nutrire il piccolo protagonista di The Mandalorian, coprirlo con una coperta quando dorme e proteggerlo quando un Dark Trooper o un ragno cercheranno di rapirlo. Il modo in cui lo alleverete determinerà il suo aspetto: ce ne sono ben 12 disponibili, 3 dei quali sono segreti.

È poi possibile giocare a 3 minigiochi a ogni ciclo di vita di Grogu, ma ce ne sono altri 10 tutti da scoprire. Inoltre, durante le sue avventure Grogu incontrerà anche tanti personaggi dell’universo di The Mandalorian.

Se invece siete dei fan della trilogia classica di Star Wars, amerete alla follia il Tamagotchi di R2-D2. Trattandosi di un droide, necessita di cure diverse rispetto a Grogu: dovrete infatti pulirlo e assicurarvi che sia sempre carico, ma anche intrattenerlo giocando con lui e dargli le medicine quando si ammalerà.

Grazie ai 9 minigiochi inclusi potrete divertirvi a usare le sue 19 abilità. Inoltre, incontrerete tanti personaggi iconici di Star Wars, come C3-PO, Yoda, Chewie e Boba Fett.

Celebrate lo Star Wars Day con questi bellissimi Tamagotchi a tema. Vi rimandiamo, quindi, alle pagine Amazon dove potete trovare sia l’edizione dedicata a Grogu che quella di RD-D2. Sono l’idea regalo perfetta per gli appassionati di ogni età e vi regaleranno tante ore di intrattenimento. Vi consigliamo però di fare in fretta: lo Star Wars Day è oggi!

