Il 4 maggio è ormai da anni lo Star Wars Day, giocato sul fatto che “May the Force (be with you)” ricordi “May the 4th”. Per celebrarlo, Amazon propone in offerta tanti set LEGO con sconti fino al 21%: l’occasione perfetta per aggiungere alla vostra collezione i pezzi che stavate cercando a prezzi contenuti.

Sono anche delle idee regalo originali per gli appassionati della saga e di modellismo. Infatti, questi set uniscono la bellezza estetica e la cura dei dettagli al piacere di vederli prendere forma nelle vostre mani.

Fra le tante proposte, segnaliamo il meraviglioso casco di Luke Skywalker da 675 pezzi. Riproduce fedelmente ogni dettaglio dell’originale, inclusi il microfono in mattoncini e l’interno imbottito. Lo potrete esporre nella vostra collezione grazie al suo supporto integrato con targhetta. Amazon lo offre a soli 54,99€ anziché 69,99€, con un risparmio del 21%.

Da menzionare certamente anche il modellino del piccolo Grogu di The Mandalorian. Il simpatico personaggio ha la testa, la bocca e le orecchie orientabili, per ricreare tantissime espressioni adorabili. Questo set è perfetto per gli appassionati dai 10 anni in su.

Nella confezione troverete anche una manopola del cambio dell’astronave Razor Crest, il giocattolo preferito di Grogu, e una targhetta con tutte le informazioni su di lui, impreziosita da una miniatura che lo rappresenta. Lo trovate su Amazon in offerta a 74,99€ invece di 89,99€, con uno sconto del 17%.

Il 4 maggio è alle porte: celebrate lo Star Wars Day risparmiando fino al 21% sui vostri acquisti di set LEGO Star Wars. Vi consigliamo però di fare in fretta, anche perché le offerte potrebbero esaurirsi presto.

