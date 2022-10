Chi non conosce il mito di Romeo e Giulietta? Tutti hanno sentito parlare, almeno una volta nella loro vita, della straziante storia d’amore che coinvolge questi due giovani innamorati. William Shakespeare è indubbiamente uno degli autori più celebri del pianeta e fra le sue tragedie, questa resta una delle più conosciute in assoluto. Così diventa facilissimo, nei secoli, trovarla citata ovunque, sia nella dimensione cartacea che televisiva e cinematografica. Fra romanzi, libri e film… un esempio recente di ciò lo abbiamo con Rosaline, pellicola in uscita il 14 ottobre su Disney Plus.

Partendo da tutto ciò abbiamo deciso di stilare una lista, legandoci prevalentemente alla dimensione cinematografica, raccogliendo le 5 variazioni più curiose nel cinema di Romeo e Giulietta. L’obiettivo è quello di dare un’idea delle possibilità e delle vette, anche del tutto inaspettate, cui un mito come questo può arrivare nel corso dei secoli.

Un tratto interessante, sempre di Romeo e Giulietta, resta l’identità stessa di una storia che è di fatto lontanissima dal nostro tempo e comunque attuale in alcune sue tematiche. Dimostrando l’immortalità del suo autore originario ancora una volta, e aprendo la strada anche a tutte quelle reinterpretazioni successive che non hanno toccato troppo il materiale narrativo di partenza, cercando di rielaborare tutti gli altri elementi (estetica, costumi, ambientazione), tenendosi comunque saldamente vicini alle radici narrative della narrazione.

Negli anni molti registi e autori hanno attinto dal mito romantico di Romeo e Giulietta, trasformando questa tragedia nello specchio del loro tempo, in un certo senso, da ciò l’idea per una lista delle 5 variazioni più curiose nel cinema. Ognuno di noi, infatti, ricorda una specifica versione cinematografica di questa storia, dato che nel tempo gli autori non hanno mai smesso di reinterpretarla seguendo gli stilemi e il gusto della loro contemporaneità, fornendo una manciata di versioni, memorabili o meno, che ad oggi risultano piuttosto interessanti.

I 5 film più curiosi ispirati a Romeo e Giulietta

Romeo + Giulietta di William Shakespeare

Film del 1996 diretto da Baz Luhrman, immancabile in una lista delle 5 variazioni più curiose nel cinema di Romeo e Giulietta. All’epoca della sua uscita fece molto successo e scalpore, al punto che venne candidato a un premio Oscar per la miglior scenografia dell’epoca. In questa storia il regista prende il mito che tutti conosciamo e semplicemente lo rielabora in chiave postmoderna. Le vicende principali sono quindi ambientane negli anni ‘90, e invece di trovarsi in Italia a Verona, i protagonisti si trovano a Los Angeles in un quartiere inventato ad oc dal nome di Verona Beach (che fa da eco, ovviamente, alla reale Venice Beach). In un contesto del genere non avremo due famiglie rivali a contendersi il potere e il territorio, bensì due gang locali, con tutte le armi bianche del caso e i cavalli sostituiti da pistole e macchine scintillanti. Quindi troviamo i Montecchi (Montague) e i Capuleti (Capulet) pronti a tutto pur di portare a compimento la propria visione di conquista, seguiti dal Principe Escalus che invece di essere Principe di Verona è il capo del distretto di Polizia di Verona Beach.

In tutto questo troviamo la storia d’amore che fa da titolo alla pellicola, con Romeo (Leonardo di Caprio) e Giulietta (Clare Danes) che s’incontrano nel più classico dei modi giurandosi amore eterno. Uno dei tratti più curiosi di questa trasposizione cinematografica, andando oltre la sua estetica, risiede nel suo linguaggio. In perfetto contrasto con la modernità generale, infatti, tutti i personaggi parlano e si esprimono utilizzando l’inglese dell’opera originale, creando un continuo incontro-scontro di stile che curiosamente funziona. Il regista non si limita, quindi, a trapiantare la storia originale nella modernità degli anni ’90, ma ne rielabora i valori e i singoli personaggi, senza andare mai andare a toccarne il linguaggio, piuttosto incorniciando ogni loro sviluppo con il suo tipico tocco sontuoso, sviluppato poi anche in tutti i suoi successivi film. Romeo + Giulietta di William Shakespeare è attualmente disponibile su Disney Plus.

Shakespeare in Love

Non si può apprezzare il mito di Romeo e Giulietta senza aver mai visto Shakespeare in Love, da ciò l’obbligo di inserirlo in questa lista delle 5 variazioni più curiose che li coinvolgono nel cinema. Diretto da John Madden e uscito nel 1998, Shakespeare in Love sposta la sua attenzione sull’autore stesso del mito, sul fautore della tragedia leggendaria che tutti conosciamo e continuiamo a nominare e studiare. Siamo a Londra nel 1953, un periodo d’oro per il teatro inglese e molto particolare per via di alcune dinamiche che potremmo definire obbligatorie, all’interno di questo mondo all’epoca prevalentemente maschile. Qui facciamo la conoscenza della leggenda in persona William Shakespeare (Joseph Fiennes), trovandolo impegnato a scrivere una nuova opera ambientata nel mondo dei pirati e della pirateria. Le varie diatribe interne nel suo settore e la serrata competizione condurranno l’autore a una vera propria crisi d’ispirazione, un blocco creativo alla ricerca di nuovi stimoli che lo riaccendano nuovamente. A questo punto della storia entra in gioco Lady Viola de Lesseps (Gwyneth Paltrow), una donna follemente innamorata del teatro dell’epoca (quasi una proiezione diretta dello spettatore stesso, in un certo senso), al punto di travestirsi da uomo pur di entrare a far parte di quel mondo (ricordiamo che all’epoca alle donne non era consentito recitare, con gli uomini che interpretavano ogni ruolo disponibile in scena).

L’incontro fra Viola e Will esploderà in una storia d’amore travolgente e centrale nella successiva composizione di Romeo e Giulietta, con il film stesso che gioca continuamente con loro mito romantico, citandolo a più riprese fino a costruire una narrazione che ne ingloba letteralmente alcuni momenti chiave. Una storia delle origini quindi, da cui tutto si muove, trasportando nuovamente i due innamorati, anche se in una chiave del tutto differente da quella teatrale, sul grande schermo. All’epoca della sua uscita questa brillante commedia (sceneggiata da Marc Norman e e da Tom Stoppard) ricevette il plauso di pubblico e critica, vincendo la bellezza di sette premi Oscar, e il Golden Globe come miglior commedia dell’anno.

All’amore verso Romeo e Giulietta qui si affianca anche una certa passione per il suo autore e il suo tempo, quell’Inghilterra Elisabettiana di cui abbiamo letto e sentito parlare tantissimo nei secoli e da cui sono sorte alcune fra le storie e leggende immortali che ancora oggi colorano la nostra esistenza. Shakespeare in Love è attualmente disponibile su NOW.

Romeo deve morire

Un film d’azione infarcito di violenza, tradimenti, esplosioni e scene spettacolari che trae la sua ispirazione dal mito di Romeo e Giulietta, non può essere non citato in una lista delle 5 variazioni più curiose della coppia nel cinema. Diretto da Andrzej Bartkowiak e uscito nelle sale nel corso del 2000, Romeo deve morire è una di quelle storie che molti hanno dimenticano negli anni (e non a caso), ma che ritorna subito alla mente di coloro che in quegli anni frequentavano le sale cinematografiche. Uno dei più grandi meriti di questo film è stato proprio quello di far conoscere Jet Li, il suo protagonista, al grande pubblico, diffondendo il suo nome anche in Occidente, e portandolo alle successive pellicole della sua carriera.

Romeo deve morire trova la sua ambientazione nella città di Oakland. I traffici illegali della città, un giro da milioni di dollari, è controllato e conteso da due clan rivali, due famiglie che troviamo in lotta fra loro da sempre: da una parte abbiamo gli asiatici e dall’altra gli afroamericani. Nel corso di questa guerra per il potere il figlio del capo clan asiatico perde la vita in modo improvviso e misterioso. Così il fratello maggiore Han (Jet Li), un maestro nelle arti marziali, guidato dalla rabbia evaderà dalla prigione in cui è rinchiuso in Cina con l’unico obiettivo di vendicare la scomparsa del fratellino. Nel corso del suo percorso di vendetta, però, Han s’imbatte nel personaggio di Trish (Aaliyah), figlia del boss del clan rivale, con cui si troverà a collaborare nella sua ricerca della verità, arrivando a costruire con lei un legame.

Romeo deve morire prende, molto alla lontana, alcune dinamiche presenti all’intero dell’opera shakespeariana e le rielabora in un film in cui la violenza, le sparatorie, le esplosioni e i tradimenti sono centrali in tutto e per tutto. Un vero e proprio film d’azione figlio del suo tempo, in cui c’è sia l’odio che l’amore impossibile, permeato da una sofferenza alla perenne ricerca di risposte. Romeo deve morire è disponibile su Tim Vision.

Gnomeo e Giulietta

Come abbiamo visto fino ad ora le possibilità creative intorno a Romeo e Giulietta sono da sempre molteplici, delineando alcune varianti che con il prossimo film nella nostra lista delle loro 5 variazioni più curiose nel cinema, giungeranno in una dimensione del tutto nuova. Gnomeo e Giulietta è un film d’animazione del 2011, diretto da Kelly Asbury. Al centro della sua storia troviamo due giardini, uno gestito dal signor Capuleti e l’altro dalla signora Montecchi. Questi due sono in continua competizione fra loro in ambito decorativo, acquistando continuamente nuovi decori da giardino per prevalere sull’altro. Questo stesso odio e competizione si rifletterà sugli oggetti che hanno acquistato negli anni, generando due fazioni distinte di nani da giardino che si detestano a vicenda. Queste due si distinguono fra loro per via dei colori dei loro cappelli, rossi da una parte e blu dall’altra. La situazione precipiterà nel momento in cui i rispettivi figli, Gnomeo e Giulietta, s’innamoreranno, dando inizio a una serie di scontri fra i due gruppi pronti a tutto pur di non farli mettere insieme.

L’idea alla base di questa pellicola animata è anche carina e originale, pur prendendo quasi subito una piega estremamente classica dal punto di vista degli sviluppi narrativi. Resta comunque curioso entrare nella prospettiva di questi protagonisti (che ricordano tantissimo i lavori più classici della Pixar), e in un mondo che attinge pienamente dalla storia originale rielaborandola con trovate divertenti e a tratti eccentriche. Potete recuperare Gnomeo e Giulietta su Disney Plus.

Il re leone II – Il regno di Simba

Trattandosi di una lista delle 5 variazioni di Romeo e Giulietta più curiose nel cinema, non dovete aspettarvi assolutamente i film più classici su questi due. Il re leone II – Il regno di Simba esce nelle sale nel 1998, per la regia di Darrell Rooney e Bob LaDuca. Come per il suo predecessore anche questo s’ispira a un’opera shakespeariana, rielaborando il tutto in chiave personale (stiamo ovviamente parlando della tragedia d’amore suddetta). La storia si apre con la nascita di Kiara, la figlia di un Simba molto più maturo che in passato, adesso nel ruolo di re che gli spettava di diritto fin da bambino. Il suo è un regno pacifico, anche se all’interno della comunità dei leoni troviamo una profonda spaccatura fra coloro al suo fianco e coloro rimasti fedeli al compianto Scar. Quest’ultimi sono stati esiliati nelle Terre di Nessuno prendendo il nome di Rinnegati.

Un giorno Kiara s’imbatte, per pura casualità, in un altro leoncino suo coetaneo di nome Kovu. I due legano gettando le basi di una probabile amicizia immediatamente interrotta dall’intervento di Simba e di Zira, la madre del leoncino, la quale dichiara che anni prima Kovu era stato designato da Scar stesso come suo erede.

Da tutto ciò questo rapporto apparentemente impossibile fra i due lenocini, ostacolato dal mondo degli adulti e dalle mire di una madre che farebbe di tutto per rivendicare il trono perduto dal suo branco tempo prima, anche usare suo figlio per compiere un assassinio. Trovate Il re leone II – Il regno di Simba su Disney Plus.

