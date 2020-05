FOX – gli highlights di giugno 2020 dei canali

FOX ha reso noti gli highlights e le novità previste nel mese di giugno per i suoi canali fra cui spiccano 9-1-1: LONE STAR con Rob Lowe e Liv Tyler, MUMMIE: MISTERI NELLE PIRAMIDI e l’ultima stagione di MARVEL Agents of S.H.I.E.L.D.

Scopriamo tutte le novità nel dettaglio.

FOX – canale 112 di Sky

9-1-1: LONE STAR – Dal 1 giugno, ogni lunedì alle 21.00 su FOX (Sky, 112)

Rob Lowe e Liv Tyler sono i protagonisti di 9-1-1: LONE STAR, serie TV spin off di 9-1-1 con Peter Krause e Angela Bassett che arriva su Fox (Sky 112) ogni lunedì alle 21.00 dal primo giugno. Rob Lowe (The Grinder, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente) veste i panni di Owen Strand, un vigile del fuoco di New York che si trasferisce in Texas per guidare un dipartimento devastato da una tragedia, la sua vita è a sua volta stravolta dalla scoperta di una malattia e dalla tossicodipendenza del figlio, anche lui vigile del fuoco. Liv Tyler (Il Signore degli anelli, Armageddon) è Michelle Blake, donna alla guida di un’unità speciale di paramedici. Compassionevole ma allo stesso tempo spietata, è l’unica che può tenere testa ad Owen. Michelle lotta con un’ossessione: scoprire cos’è accaduto a sua sorella minore Iris, scomparsa da due anni.

MARVEL AGENTS OF S.H.I.E.L.D. 7 – ultima stagione – Dal 5 giugno ogni venerdì alle 21.50 su FOX (Sky, 112)

Dopo 123 episodi AGENTS OF S.H.I.E.L.D. è arrivata alla sua ultima stagione che andrà in onda su Fox (Sky 112) dal 5 giugno il venerdì alle 21.50 in contemporanea con gli USA e sarà strettamente connessa con il resto dell’universo Marvel. Il tema principale sarà quello dei viaggi nel tempo: la squadra si sposterà nel 1931 per tentare di fermare l’invasione dei Chronicom, pericolosa razza aliena che non ha intenzioni pacifiche. Fra le novità di questa stagione finale c’è la reunion al completo del cast di Agents of S.H.I.E.L.D.. La particolare linea narrativa di questa stagione, infatti, permetterà di rivedere in azione diversi personaggi che erano stati protagonisti nel corso delle stagioni.

FOX Crime – canale 116 di Sky

PROFILING 10 – Dal 4 giugno ogni giovedì alle 21.05 su Fox Crime (Sky, 114)

Dal 4 giugno ogni giovedì alle 21.05 su Fox Crime (Sky 114) arriva PROFILING con la sua decima stagione e una grande novità: la psico-criminologa Adèle Delettre (Juliette Roudet) lascia il posto ad Elisa Bergman (la cantante Shy’m – alias Tamara Marthe), nel nuovo ruolo di protagonista femminile, insieme al comandante Thomas Rocher (Philippe Bas). La cantante Shy’m è un volto noto della tv e ha partecipato come concorrente e poi nella giuria dell’edizione francese di Ballando con le stelle e con questo ruolo ha iniziato la sua carriera di attrice.

National Geographic – canale 403 di Sky

MUMMIE: MISTERI NELLE PIRAMIDI – In onda su National Geographic dal 4 giugno, il giovedì alle 20.55.

National Geographic racconta lo straordinario rinvenimento della prima camera funeraria completamente intatta dell’antico Egitto. Un complesso funerario risalente al 600 a.C. scoperto nel profondo delle sabbie della necropoli di Saqqara, a meno di un’ora di auto a sud del Cairo. Un team internazionale di archeologi guidato dal dottor Ramadan Hussein dell’Università tedesca Eberhard Karls di Tubinga, in collaborazione con il Ministero delle Antichità egiziano.

La nuova serie in quattro parti MUMMIE: MISTERI NELLE PIRAMIDI prodotta per National Geographic da BBC Studios, mostra le immagini del team impegnato nell’esplorazione delle camere sotterranee e l’apertura di 4 sarcofagi sigillati da 2.600 anni.

In onda su National Geographic (Sky 403) dal 4 giugno, il giovedì alle 20.55, MUMMIE: MISTERI NELLE PIRAMIDI segue il lavoro della squadra diretta da Hussein, composta dall’egittologa Salima Ikram dell’Università Americana del Cairo, l’esperto di mummie Stephen Buckley dell’Università di York, l’archeologo digitale Matthias Lang dell’Università di Tubinga, il geoingegnere Ayman Hamed dell’Università di Suez e il paleoradiologo Sahar Saleem dell’Università del Cairo. Lo speciale sarà trasmesso in 142 paesi del mondo e 43 lingue.

Questa scoperta non ha solo portato alla luce il primo complesso funerario con aree dedicate alla rimozione di organi, all’imbalsamazione e alla sepoltura, ma permette di saperne di più sulla morte, e sul business ad essa collegato, nell’antico Egitto. Gli ultimi test scientifici e scansioni delle tombe e dei resti dei defunti aggiungono preziose informazioni sui riti sacri e sui commerci che si tenevano in questo spazio sotterraneo.

LE MERAVIGLIE DELL’OCEANO – In onda su National Geographic Wild mercoledì 10 giugno alle 21:10

National Geographic Wild dedica un mese di programmazione ai nostri mari con grandi documentari dedicati al tema in onda ogni mercoledì.

Si comincia mercoledì 10 giugno alle 21:10 Con LE MERAVIGLIE DELL’OCEANO. Il Pacifico è l’oceano più grande e profondo del nostro pianeta. Comprende la più vasta gamma di ambienti che la natura ha da offrire, dai vulcani sottomarini alle lagune tropicali. Ospita anche più isole di qualsiasi oceano sulla terra, dagli atolli ricoperti di cocco, alle sterili rocce vulcaniche e ai resti giurassici di un continente annegato. La cosa più notevole del Pacifico è come la vita sia riuscita a diffondersi in tutti questi ambienti. Creature uniche e spesso bizzarre si sono adattate sulla terra e sotto le onde per sfruttare al meglio ogni condizione.