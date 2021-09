Frank Miller è soddisfatto del lavoro di adattamento di Zack Snyder

Frank Miller, l’artista e scrittore che ha creato Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, è sicuramente uno dei più amati e rinomati fumettisti del panorama statunitense. I suoi lavori vengono spesso presi come ispirazione per le numerose pellicole che nel corso degli anni hanno visto comporre il DC Extended Universe.

Frank Miller è soddisfatto degli adattamenti dei suoi fumetti

All’inizio del DCEU, Miller, si era dimostrato preoccupato per la sorte toccata alle sue creazioni con dichiarazioni non proprio incoraggianti verso il lavoro di Zack Snyder e di tutto il team dietro la creazione del multiverso cinematografico. Nella sua ultima apparizione nel podcast The Beard and The Bald Movie Podcast ha, tuttavia, dichiarato:

“Devo davvero dirlo: sono passati alcuni anni da quando tutto questo è iniziato, ok? E all’inizio, la mia reazione è stata molto territoriale e tutto il resto. Ora invece mi sono rilassato; ho un respiro molto più profondo e una visione più completa su tutta la faccenda e tutto quello che posso dire è: questo è fantastico”

Ha successivamente ha aggiunto commentando il suo rapporto con i cinecomics ispirati dai suoi fumetti:

“Voglio dire, sono entrato e ho avuto la mia idea per The Dark Knight Returns e questo è stato fondamentalmente il grande successo che ho fatto, che ha dato il via a tutta la mia carriera. E da allora ho visto i due campi collaborare avanti e indietro Ho tratto grandi benefici da Il ritorno del cavaliere oscuro e anche loro hanno e continuano a farlo. E può essere visto solo come un rapporto sano”.

Miller nel corso degli anni ha avuto molta fortuna grazie al cinema e agli adattamenti che Zack Snyder ha realizzato basandosi sui suoi fumetti, basti pensare al grande successo che ha rappresentato 300 alla sua uscita uscita nel 2006 diventando un vero e proprio fenomeno di cult.