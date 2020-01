Free League Publishing acquista Coriolis the Third Horizon

Novità nel mondo dei giochi di ruolo!

Free League Publishing, casa di produzione svedese nota per il gdr Tales from the Loop o Symbaroum, ha recentemente annunciato di aver allargato la propria selezione di proprietà intellettuali grazie all’acquisto di un titolo molto noto.

Il titolo in questione è Coriolis – Il Terzo Orizzinte (di cui potete leggere la nostra recensione): sebbene pubblicato dalla Free League stessa fin dal 2017, la proprietà del prodotto era fino a poco tempo fa in mano a Paradox Interactive, altra azienda svedese nota al grande mercato per detenere i diritti di Vampire: the masquerade e tutte le linee di produzione legate a Mondo di Tenebra.

Il gioco è disponibile anche in lingua italiana grazie alla localizzazione e commercializzazione portata avanti da Wyrd Edizioni.

Lo stesso Tomas Härenstam, CEO di Free League, ha così commentato questa novità (traduzione nostra):

Coriolis si aggiunge ora ai franchise fantasy Symbaroum e Forbidden Lands nella famiglia delle giochi di completa proprietà della Free League Publishing. Questa mossa apre un ampio ventaglio di possibilità nell’ambito della science fiction per molti anni a venire. Vogliamo ringraziare Paradox Interactive per come hanno finora gestito Coriolis, e assicurare che la nostra collaborazione con loro continuerà grazie al boardgame Crusader Kings.

Per coloro che ancora non conoscessero Coriolis – Il Terzo Orizzonte si tratta di un’ambientazione di stampo fantascientifico localizzata in un remoto sistema stellare chiamato Il Terzo Orizzonte. Si tratta di un luogo devastato da guerre e conflitti, ma anche casa di orgogliose civiltà, tanto nuove quanto antiche. Qui i Primi Venuti (i primi colonizzatori spaziali) vivono secondo i dettami delle Tredici Icone mentre i più aggressivi e militaristi Zenitiani perseguono un’agenda basata sul commercio e sul potere militare.

Vincitore nel 2017, anno della sua uscita, dell’Ennies Judges’ Spotlight 2017 il gioco venne originariamente concepito da Mattias Johnsson Haake, Mattias Lilja e Martin Grip. Tutti e tre questi game designers fanno attualmente parte dell’organico di Free League.

A proposito di tale “ ritorno a casa” Haake si è così espresso:

“Coriolis è stato il primo prodotto che abbiamo creato a partire da schizzi e abbozzi di idee, ed è fantastico vederlo tornare alla base”.

Cosa dire: non resta che aspettare e vedere a quali nuovi sviluppi porterà questo rientro in casa madre.