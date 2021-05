Friends: The Reunion, curiosità ed anneddoti dall’episodio speciale che ha riunito Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer per la prima volta dopo ben 17 anni dalla messa in onda dell’episodio conclusivo della serie. Siete curiosi di scoprire quali sono? Allora siete nel posto giusto!

Friends: The Reunion è disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Iscriviti a NOW durante il mese di maggio, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Friends: The Reunion, tutte le curiosità

Le relazioni sentimentali fra i ragazzi del cast

David Schwimmer ha dichiarato che durante la prima stagione di Friends si era preso una cotta per Jennifer Aniston, ricambiata. I due non hanno però mai intrapreso una relazione romantica se non sullo schermo, fra i loro due personaggi:

“Abbiamo semplicemente incanalato tutta la nostra adorazione e amore reciproci in Ross e Rachel“.

Il co-creatore David Crane ha condiviso che, nel lavorare alla stagione finale, gli sceneggiatori hanno preso in considerazione diversi finali per Ross e Rachel. Ma alla fine ha vinto l’amore, anche per dare al pubblico il finale che voleva.

Per quanto riguarda invece la relazione fra Chandler e Monica, la reazione del pubblico è stata così positiva da indurre gli sceneggiatori a ripensare i piani per quella storia. Originariamente, ha detto Crane, la loro storia avrebbe dovuto essere di breve durata, ma dato che la rivelazione giunse nel finale della quarta stagione, gli scrittori e i produttori hanno avuto il tempo di riflettere. Questo ha aperto a moltissime storie, dagli appuntamenti in segreto, al fatto che più personaggi scoprono la relazione in momenti diversi, fino al fidanzamento, al matrimonio e all’adozione dei gemelli.

Cosa fanno ora i protagonisti di Friends?

Gli attori hanno anche ipotizzato quale possa essere la situazione attuale dei loro personaggi.

Lisa Kudrow immagina che Phoebe sia ancora sposata con Mike (Paul Rudd), che abbiano dei figli e che vivano in Connecticut. Secondo Jennifer Aniston, Ross e Rachel si sono sposati e hanno avuto dei figli. Curtney Cox crede che, vista la natura competitiva di Monica, sarebbe ancora “responsabile della vendita di dolci alle elementari“, anche se i figli suoi e di Chandler dovrebbero aver finito la scuola da un pezzo, ormai. E Joey? Secondo Matt LeBlanc

“Probabilmente ha aperto una paninoteca a Venice Beach“.

Cosa non hanno apprezzato della serie i membri del cast?

A questa domanda, è subito venuto in mente il povero Marcel. Cox ne era spaventata, ma Schwimmer ha detto che

“La scimmia non ha fatto bene il suo lavoro“.

Marcel (vero nome: Katie) era un cappuccino professionista addestrato, ovviamente, ma Schwimmer ha notato che c’erano parti molto elaborate coreograficamente che non erano perfettamente in linea con il tempismo della scimmia, per cui è stato necessario rigirare diverse volte alcune scene. Ma non si è fermato qui: Schwimmer ha anche ricordato che Marcel era nutrito con larve vive mentre era seduto sulla sua spalla.

Gli arredi di scena scomparsi

Nonostante la cura nella ricostruzione dei set originali, non è stato possibile sostituire ogni elemento. Cox ha sottolineato che il barattolo dei biscotti nella cucina di Monica era diverso perché

“il barattolo dei biscotti originale è a casa di Lisa Kudrow“.

Inoltre, Aniston ha preso una tazza dal set originale e LeBlanc l’iconico biliardino/tavolo.

Se siete alla ricerca di gadget a tema Friends, date un’occhiata a questa ricchissima pagina su Amazon!

Courtney Cox, il tavolo usato come gobbo e altri vuoti di memoria

Mentre LeBlanc attraversava la cucina meticolosamente ricreata da Monica durante lo speciale, si è fermato al tavolo, chiedendosi se la battuta di Cox fosse ancora lì. Anche se all’inizio sembrava che stesse scherzando, ha rivelato ad Aniston, Kudrow e Schwimmer che l’ha sorpresa a farlo una volta e le ha chiesto cosa fosse. “Fatti gli affari tuoi“, ricorda fosse stata la risposta.

I membri del cast originale di Friends non sembrano essere preparatissimi sulla loro serie. Lisa Kudrow ha dichiarato, con l’approvazione di Mattew Perry:

“Ci sono stagioni che non ho mai visto“.

Schwimmer ha detto di aver guardato solo di recente alcuni episodi perché sua figlia ha iniziato a guardare la serie. LeBlanc sembrava il più preparato, ma nemmeno lui ricordava che la lunghezza della lettera di Rachel a Ross era di 18 pagine. Perry non si ricordava che alla fine della serie il biliardino era stato distrutto; Aniston pensava ancora che Chandler lavorasse in ufficio; Schwimmer non ricordava la trama di un episodio. Nessuno ricordava il nome del signor Heckles – anche se Kudrow sapeva che l’attore che lo interpretava era Larry Hankin (che ha fatto un’apparizione a sorpresa, in costume). Jennifer Aniston ha però ricordato perfino cosa indossavano alcuni dei suoi colleghi attori durante la prima lettura della sceneggiatura di Friends.

La profezia errata su Jennifer Aniston

L’attrice, quando ha girato il pilota di Friends, era impegnata sul set di un’altra serie, Muddling Through.

Tuttavia, apprezzò fin da subito la serie e quello che sarebbe stato il suo personaggio da chiedere ai produttori di Muddling Through di lasciare il progetto per unirsi al cast di friends. Jennifer Aniston ha ricordato ciò che le dissero in tutta risposta:

“Quella serie non farà di te una star“.

La vita reale come ispirazione

I co-creatori Marta Kauffman e Crane hanno sempre detto di essere stati ispirati dalle loro vite a New York quando avevano 20 anni durante la creazione di Friends, ma qui Kauffman ha rivelato che il personaggio di Chandler porta persino il nome di uno dei suoi amici.

Matt LeBlanc e la sua bizzarra audizione

La notte prima della sua audizione, LeBlanc, stava provando alcune battute con un amico secondo cui, poiché Friends parla di un gruppo di amici, dovevano uscire a bere. Lo hanno fatto, e LeBlanc è come svenuto a casa sua, cadendo di faccia nella toilette . Ha poi aggiunto:

“Un enorme pezzo di carne mi è uscito dal naso“.

Quando è andato a fare il suo provino il giorno successivo, Kauffman gli chiese cosa fosse successo.

“Ho detto la verità e ho ottenuto il lavoro”.

Friends: The Reunion è disponibile su Sky e in streaming su NOW.