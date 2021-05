Friends: The Reunion, ritorno a Central Perk

Cosa può esserci di più emozionante dell’incontrare dopo anni dei vecchi amici? Condividere ricordi, scoprire cosa è accaduto negli anni in cui si è stati lontani e magari finalmente svelare vecchi segreti, di cui ridere dopo tanto tempo. Il meccanismo delle reunion si basa proprio su questa dinamica, il voler ricreare, seppur per poco tempo, un’occasione speciale in cui rivedere volti del nostro passato televisivo a cui siamo stati particolarmente legati. Se poi a essere protagonista di un evento simile è il cast di una delle serie più amate degli anni ’90, è facile comprendere come Friends: The Reunion sia una rimpatriata che nessuno vorrebbe perdersi, e a cui tutti possiamo partecipare grazie a Sky e NOW, che la trasmetteranno dal 27 maggio.

Friends: The Reunion debutterà oggi 27 maggio, alle 9.00 di mattina on demand su Sky e in streaming su NOW e Sky Atlantic, mentre in prima serata, dalle 21.15, verrà proposto su Sky Atlantic e Sky Uno.

Iscriviti a NOW durante il mese di maggio, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Friends, al pari di altre produzioni come The office o Scrubs, è un vero e proprio cult. A voler essere parchi di complimenti, si potrebbe vedere la serie con protagonista questa divertente banda di giovani newyorkesi come un momento di svolta nella serialità televisiva. Prima di Friends si erano già avute sit-com divenute un successo, ma il modo con cui Friends riuscì a catalizzare l’attenzione del pubblico fu incredibile. Una sinergia garantita da momenti di grande comicità alternati ad attimi più emotivi, resi ancora più esilaranti e coinvolgenti dal fatto che dietro tutta la finzione, questi ragazzi erano come i nostri amici. Friends portava sullo schermo le nostre vicende, dove potevamo esser l’innamorato respinto o ridere apertamente dell’amico strano che viveva nel suo mondo.

Friends: The Reunion: il ritorno dei ragazzi del Central Perk

Da spettatori, tutti noi eravamo affascinati e rapiti da questo gruppetto di giovani uomini e donne che vivevano nella Grande Mela, divertendosi e affrontando momenti che avrebbero segnato profondamente le loro vite. Sei personaggi che si sono evoluti e cresciuti assieme agli spettatori, una condivisione emotiva che, come ricorda l’ospite di Friends: The Reunion James Corben, ha funzionato alla perfezione, considerate le repliche, gli ascolti e l’affetto con cui il pubblico ha seguito questa serie. Una passione che non sembra essersi sopita dopo diciassette anni, perché per quanto sembra impossibile, sono passati poco meno di vent’anni dall’ultima volta che siamo usciti da quei due appartamenti in cui abbiamo assistito a cene esilaranti o sfide paradossali.

Quanti di noi, all’epoca, ammiravano le battute di Chandler o perdevano la testa per Rachel? Friends divenne in breve tempo uno dei programmi più visti al mondo, smuoveva gli ascolti delle emittenti internazionali come mai nessuna produzione prima, riuscendo a segnare record che infrangeva con la stagione successiva, accogliendo guest star come Julia Robert, Tom Selleck o Jean-Claude Van Damme. Celebrità che facevano la gara per apparire in quella che era la serie del momento. Tutti volevano un pezzo di Friends, alcuni dei nomi della Hollywood di oggi, come Reese Witherspoon o Paul Rudd, fecero le loro prime apparizioni di spessore in questa serie.

Era inevitabile, quindi, che gli spettatori si sentissero parte di questa cerchia di amici, entrando nelle loro vite e accogliendoli nelle nostre. E proprio come dicevamo prima, dopo tutti questi anni, era giusto incontrare nuovamente queste persone care, che probabilmente nemmeno hanno mai compreso quanto siano diventanti parte integrante della quotidianità dei loro spettatori. Probabilmente, dopo Friends: The Reunion gli attori che hanno dato vita a questi personaggi così amati hanno compreso quanto all’epoca quello show sia stato non solo un divertimento, ma un rifugio per persone che vedevano in questa famiglia una fuga da una realtà spesso dura. Ancora una volta, questa reunion ci aiuta a comprendere quanto questa serie abbia segnato un’epoca, una generazione di spettatori che con i sei coinquilini ha riso e sofferto.

Sinora abbiamo parlato di emozione non a caso, considerato che Friends: The Reunion è stato costruito proprio intorno all’emotività degli attori. David Schwimmer, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox e Matt LeBlanc non si limitano a sedersi su un divano per esser intervistati da James Corben, ma si riuniscono sui set in cui hanno vissuto i loro alter ego per dieci stagioni, ricordando momenti iconici della serie, ma vivendoli con i loro occhi, con le loro emozioni, aprendo le porte della memoria e lasciando emergere segreti, alcuni dei quali faranno la gioia degli appassionati della serie. Il merito di questa reunion è l’aver nuovamente ricreato quella stessa alchimia ancora una volta, arricchendola ulteriormente con l’aspetto umano dietro la vita di questo cult.

Friends: The Reunion: imperdibile

Certo, la presenza di alcuni siparietti inseriti ad arte per dare a Friends: The Reunion un dinamismo sono necessari e divertenti, impreziositi dalle apparizioni di figure storiche della serie e di celebri fan della sit-com, ma il cuore di questo viaggio nei ricordi è nei momenti in cui la scena è interamente dedicata ai sei interpreti, spontanei nel ricreare una sinergia che travalica il personaggio e appartiene ai volti dietro le maschere che abbiamo associato alle loro mimiche e al loro umorismo. La familiarità di cui abbiamo parlato non appartiene ai nomi dei protagonisti ma all’alchimia che gli attori hanno creato, un senso di appartenenza che essendo reale per gli interpreti arriva inalterata a Chandler, Ross, Monica, Joey, Phoebe e Rachel. Li ha resi reali, li ha resi amici. I nostri amici.

Friends: The Reunion è uno spettacolo avvolgente e venato da una lieve ma inevitabile malinconia, che ci porterà a rivivere le emozioni dei nostri ricordi, spesso condivisi con quelli condivisi dagli attori, ma che ci spingeranno a ripensare all’uomo nudo, alla fida delle poltrone reclinabili ai momenti romantici di Ross e Rachel. Ci hanno accompagnato per dieci anni, dal 1994 al 2004, ci sono mancati per diciassette anni, ma sono bastate queste quasi due ore assieme per ricordarci perché amavamo quei due appartamenti, o quanto sognavamo di sederci sul divano del Central Perk con loro. Friends: The Reunion è un piacevole ricordo che va condiviso e vissuto sino all’ultimo minuto, godendosi l’espressione divertita di Schwimmer o la spontanea comicità della Kudrow, cercando nel volto segnato di Perry un lampo dell’irriverenza di Chandler e ritrovando nel sorriso di Matt LeBlanc quel guascone impagabile di Joey.

E’ un’operazione nostalgia? Ovviamente, ma è una tentazione a cui si sceglie di cedere volentieri, senza remore, assaporando nuovamente l’atmosfera di una sit-com storica, celebrata recentemente da un set LEGO imperdibile, e che ci viene finalmente raccontata in tutta la sua meravigliosa storia.

Friends: The Reunion debutterà oggi 27 maggio, alle 9.00 di mattina on demand su Sky e in streaming su NOW e Sky Atlantic, mentre in prima serata, dalle 21.15, verrà proposto su Sky Atlantic e Sky Uno.