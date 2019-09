Frozen II: rivelati i set Lego del film

Apperse online le immagini dei nuovi set Lego Frozen dedicati al sequel del classico Disney.

A qualche mese dalla distribuzione nei cinema di tutto il mondo anche Frozen II – Il segreto di Arendelle, l’attesissimo sequel di Frozen, si mostra nella sua versione Lego. Grazie ad un rivenditore russo infatti sono apparse online le immagini ufficiali dei nuovi set Lego Frozen, dedicati alla coppia di sorelle Disney più amate di sempre.

La nuova linea Lego Frozen sarà composta da un totale di sei set che, ad eccezione di due set, replicheranno alcune delle scene e ambienti del film anticipate dai trailer distribuiti in questi mesi.

La prima cosa che possiamo notare osservando la nuova collezione Lego Frozen nel suo complesso è come la palette di colori utilizzata si discosti profondamente da quella dei set dedicati al primo film. Se nei set dedicati a Frozen vi era una prominenza di toni freddi, dove l’azzurro in tutte le sue sfumature giocava un ruolo preponderante, in questa nuova serie fanno la loro comparsa colori afferenti ad un tema più autunnale, che in contrasto con le varie sfumature di viola utilizzate richiamano ed evocano le luci e le atmosfere misteriose e fantastiche di questo nuovo capitolo di Frozen.

41167 – Castle Arendelle



Questo nuovo set sarà la nuova versione del castello di Arendelle, precedentemente realizzato con il set 41068 – La Festa al Castello di Arendelle (link Amazon).

Il set 41167 si comporrà di 521 pezzi, che vi permetteranno di ricostruire una versione ridotta del castello, un piccolo molo e la piazza del mercato.

Il castello sarà una costruzione a tre piani la cui parte interna sarà arredata per ricavare tre stanze (stanza del trono, camera da letto, soffitta) in cui poter ambientare il gioco.

Il set includerà le minidoll di Anna, Elsa (vestite con eleganti abiti regali) e Kristoff.

41164 – Enchanted Tree House



Il set Enchanted Tree House sarà costituito da due sezioni: la casa sull’albero, collegata da una zipline ad una piccola zona di atterraggio e le misteriose pietre runiche intraviste nel trailer del film. La casa sull’albero sarà composta da 302 pezzi e conterrà al suo interno la minidoll di Anna nel suo nuovo costume da viaggio visto nel trailer e che si può intravedere nelle immagini utilizzate nel design del packaging. Il set 41164 includerà anche la minidoll del Lieutenant Matthias, uno dei nuovi personaggi del film, introdotti durante la presentazione di Frozen II del D23.

41165 – Anna’s Canoe



Un piccolo set che vi permetterà di costruire la scena vista nel trailer, in cui Anna e Olaf navigano sul fiume che attraversa la foresta. Il set avrà un totale di 108 pezzi che vi permetteranno di assemblare la piccola imbarcazione di ghiaccio e una porzione del letto del fiume. Benché si tratti del set più piccolo della serie, Anna’s Canoe nasconde alcuni piccoli dettagli, come lo scivolo ricavato dalla roccia a lato del fiume e il meccanismo che azionerà una sorta di passaggio a livello naturale. 41165 – Anna’s Canoe conterrà le minidoll di Anna e Olaf.

41166 – Elsa and the Reindeer Carriage



Un altro set dalle ridotte dimensioni, composto da 116 pezzi, che vi permetterà di assemblare un piccolo riparo nella foresta. Oltre al piccolo accampamento il set vi permetterà di costruire anche il carro di Sven.

41166 – Elsa and the Reindeer Carriage conterrà le minidoll di Elsa, Sven e di un cucciolo di renna.

41168 – Elsa’s Jewelry Box



Questo set non sarà dedicato a nessuna delle ambientazioni del film, ma vi farà costruire un elegante porta gioie di cristallo, dotato di un meccanismo ad ingranaggi che vi permetterà di aprire il cassettino contenitore.

Elsa’s Jewelry Box sarà un set composto da 300 pezzi in cui farà bella mostra della minidoll della regina dei ghiacci e il destriero di magico, intravisto nel trailer, evocato da Elsa.

41169 – Olaf



Questo set, con i suoi 122 pezzi, vi permetterà di costruire una versione in miniatura del simpatico pupazzo di neve Olaf.

Ad un primo sguardo potrebbe essere confuso per un personaggio della linea Brickheadz (Link Amazon), ma a differenza della versione realizzata in precedenza, questo Olaf avrà le braccia articolate e il corpo sarà in grado di ruotare su se stesso, riprendendo in parte la caratteristica animazione del movimento di questo personaggio.

Frozen II – Il segreto di Arendelle uscirà nei cinema italiani a partire dal 27 novembre 2019. Lego non ha ancora indicato una data ufficiale di distribuzione di questi nuovi set Lego Frozen, tuttavia è possibile ipotizzare che faranno la loro comparsa nei negozi di tutto il mondo a breve.