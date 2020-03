Bollini Funko POP! la guida per riconoscerli

Vi sara’ sicuramente capitato di trovare delle Funko POP! con sopra applicatevi dei bollini veri e propri, di ogni genere e tipo, ma vi siete mai chiesti a cosa servano? Che cosa significano? Pensate che alcuni di essi fanno decisamente impennare il valore di una singola POP, poiche’ celebrativi di qualche determinato evento a tempo o esclusiva di una determinata catena di negozi. Purtroppo questo fenomeno ha anche incentivato la circolazione di falsi, per cui serve comunque un minimo di attenzione e basta fare qualche ricerca per non rimanere invischiati in qualche sorta di truffa. In questo articolo cercheremo di illustrarvi alcuni dei bollini piu’ diffusi che potrete trovare sugli scaffali dei negozi o sugli store online e vi illustreremo come capire se sono legittimi o applicati postumi solamente per cercare di spillare qualche soldo extra ai collezionisti meno esperti.

Bollini Funko POP!: Chase

Quello Chase e’ sicuramente il bollino piu’ diffuso. Esso, infatti, non celebra qualche particolare avvenimento o esclusiva, ma semplicemente una variante particolare di alcune determinate POP. Alcune potranno avere solamente dei cambiamenti di colore, altri una posa diversa, mentre altre ancora si illumineranno al buio. Non tutti i modelli hanno la loro versione alternativa Chase, per cui per non incappare in falsi vi basterà’ fare una semplice ricerca sui motori di ricerca e assicurarvi che esistano effettivamente. Questo particolare bollino, indicando varianti di versioni regular, può far decisamente salire il valore della POP in questione, poichè alcune di essere sono davvero difficili da trovare. Tuttavia, non per forza una figure Chase ha un valore alto, magari perchè ne hanno prodotte molte o magari perchè di poco interesse verso il pubblico.

Qua sotto potete trovare alcuni esempi di Funko POP! Chase:

Bollini Funko POP!: Glows In The Dark/Flocked

Per quanto riguarda le POP che si illuminano al buio, non devono essere necessariamente anche Chase: esistono, infatti, molti modelli che sono solamente GITD (“Glows In The Dark”, abbreviato), senza essere una variante di un’altra. Per le Floaked (puo’ essere tradotto come “Lanoso/Morbido/Batuffoloso”), invece, vale sempre il discorso delle varianti, poiche’ sono delle versioni che al tatto risultano diverse, rispetto alle originali e vengono, infatti, prodotte per personaggi provvisti di pelo o pelliccia. A differenza del bollino Chase, questi due non fanno necessariamente salire le quotazioni delle POP. Sono solo delle varianti e il valore di mercato dipende sempre da figure a figure.

Eccone alcuni esempi:

Bollini Funko POP!: Special Edition/Exclusive

Anche il bollino Special Edition (o Exclusive) e’ molto diffuso, ma a differenza di quello Chase, non da un valore aggiunto alla POP. In pratica, questo bollino viene utilizzato quando i modelli esclusivi di qualche catena americana (Hot Topic, Wallmart e simili) vengono importati in europa, indicandone la particolarità’ e il fatto di essere “non regolari”. Avendo, quindi, la possibilita’ di acquistare la stessa POP, ad esempio, col bollino di Hot Topic o con quello Special Edition, andate sicuramente sulla prima, se volete un prodotto di valore a livello collezionistico.

Una nota per quanto riguarda questo tipo di bollino: in precedenza, i POP importati in Europa avevano il marchio Underground Toys che, tuttavia, non esiste piu’, essendosi poi tramutato in Special Edition. Per cui, se trovate i famigerati bollini Blu, approfittatene, perchè hanno sicuramente un valore più alto! Siate pero’ cauti con l’acquisto di personaggi con bollini esclusivi delle catene americane perche’, proprio perche’ identiche a quelle con quello Special Edition, sono facilmente contraffabili applicando dei bollini falsi.

Qua sotto un esempio che dimostra le due versioni:

Bollini Funko POP!: Bollini delle fiere

La situazione è leggermente complessa, poiché esistono diversi bollini delle fiere (è presente pure quello del Lucca Comics, ad esempio), ma terremo in considerazione solo i due più importanti e “di valore”: quello del San Diego Comicon e quello del New York Comicon. Se avete l’occasione di andare alle due succitate fiere, ovviamente, avrete la possibilità di accaparrarvi dei Funko POP! esclusivi della fiera, tutti provvisti di bollino dedicato. Purtroppo, molte di queste vengono prodotte in pezzi limitati e l’unico modo per recuperarle è a prezzi esorbitanti da privati. Fortunatamente, non accade per ogni POP! venduta nelle fiere americane!

Alcune, infatti, vengono poi esportate in Europa con due bollini diversi: quello della “Summer Convention” per il San Diego Comicon e quello della “Fall Convention” per il New York Comicon. Ovviamente le POP! sono identiche, ma la presenza del bollino originale della fiera, fa schizzare il valore alle stelle, quindi occhio ai falsi, proprio come per le Hot Topic Exclusive!

Vi mettiamo qua sotto due esempi di entrambe le convenction:

Questi sono solo alcuni dei bollini Funko POP! che potete trovare. Ne esistono veramente di ogni tipo, ma quelli che vi abbiamo messo in questo articolo, sono sicuramente i più diffusi e quelli a cui bisogna dare un minimo di attenzione, sia per quanto riguarda il valore collezionistico, sia per quanto riguarda la circolazione di falsi. Ora non vi resta che aguzzare meglio lo sguardo, alla ricerca dei bollini più rari. Buona caccia!