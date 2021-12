Funko Pop | I migliori da regalare a Natale

Le vacanze invernali sono praticamente dietro l’angolo! Per l’occasione, in questi giorni vi stiamo proponend0 diversi articoli contenenti oggetti da regalare a Natale, da maglioni, blu-ray e molto altro! Quest’oggi, invece, vi suggeriamo una ricca selezione di funko pop, tra personaggi appartenenti al mondo dei videogiochi, del fumetto e del cinema, di tutto e di più. Parliamo di eroi e villain molto noti e apprezzati, per cui siamo certi troverete almeno un paio di volti noti ai quali siate molti affezionati.

Inoltre, lo ricordiamo ancora, a breve sarà Natale, e quale simpatico modo se non questo, per regalare ad amici e familiari una replica stilizzata e divertente dei loro personaggi preferiti! Detto ciò, cominciamo subito.

Cyberpunk 2077, V-Male

Protagonista di uno dei videogiochi più discussi di sempre, V-Male (esiste anche la versione femminile) è l’avatar principale di Cyberpunk 2077, titolo che catapulta il giocatore all’interno di un mondo tecnologico distopico e ricco di fascino.

Game of Thrones, Daenerys on Fiery Drogon

Nonostante le polemiche relative all’ultima stagione, Game of Thrones rimane una pietra miliare incredibile del fantasy e della serialità, e questo funko pop di 16cm è perfetto per tutti gli appassionati della lunga epopea del trono di spade e per chi, in generale, non disdegna mai un bel dragone da inserire in collezione!

Rocks Queen, Freddy Mercury

Tra le star più celebri di sempre, protagonista di uno dei gruppi musicali migliori della storia. Freddy Mercury, dei Queen, in questo spettacolare funko pop è riprodotto fedelmente e stilizzato in modo piacevole. Se siete dei fan o, magari, state recuperando in questi giorni il bellissimo documentario sui Queen, questo funko pop merita di certo un posto nella vostra collezione.

Batman

Batman, tra i supereroi più popolari al cinema e in libreria, è riprodotto fedelmente in questo riuscitissimo funko pop che ne ritrae le fattezze in una veste piuttosto classica, probabilmente del Batman di Tim Burton. Classico o meno, è sostanzialmente irrinunciabile per qualunque fan, soprattutto quelli in attesa del prossimo film.

Joker

È un po’ strano a dirsi, ma spesso succede di fare il tifo per il cattivo, nonostante sia uno svitato mentale. È il caso del Joker di Batman, tra i villain più riusciti di sempre, peraltro protagonista assoluto di un film piuttosto recente che ne ha raccontato le origini, con la splendida interpretazione di joaquin phoenix.

Mandalorian, The Child

Sono tanti, tantissimi i personaggi di Star Wars, ma il più adorabile in assoluto è proprio lui, The Child, o Baby Yoda, com’è solitamente riconosciuto dalla fan base. In questo particolare funko pop alto 9cm, avrete modo di apprezzarlo per bene, e riporlo nella vostra collezione insieme alle altre figure e funko pop di Star Wars!

Spider-Man

Con l’uscita nelle sale del nuovo film di Spider-Man, non potevamo non includere in questa nostra carrellata anche L’Uomo Ragno, supereroe amatissimo dal grande pubblico, in questo funko pop ritratto in una suite spettacolare nera e oro. Immancabile per ogni fan!

Harry Potter

Tra i personaggi più famosi al mondo, assoluto protagonista di libri, film e videogiochi! In questo spettacolare funko pop alto 9 cm, troviamo Harry Potter nella sua versione e posa più classica, con tanto di bacchetta in mano. Immancabile per ogni fan!

