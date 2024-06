Cyberpunk 2077 a META' PREZZO su GOG! -50%

Se desiderate immergervi in un'avventura di gioco impegnativa e avvincente, non lasciatevi sfuggire questa promozione straordinaria. Cyberpunk 2077 vi aspetta su GOG.com con uno sconto irripetibile del 50%, al prezzo di soli 29,99€ anziché 59,99€. Anche l'espansione Phantom Liberty è disponibile a soli 25,49€, grazie a uno sconto del 15%. Questa offerta rende il rinomato gioco di CD PROJEKT RED e il suo DLC estremamente accessibili, perfetti per coloro che non hanno ancora scoperto le meraviglie di Night City. Ricordatevi che sono attivi anche i saldi estivi, un'ulteriore occasione per arricchire la vostra collezione di giochi a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Vedi offerta su GOG

Cyberpunk 2077, chi dovrebbe acquistarlo?

Cyberpunk 2077, un RPG open-world ambientato in un futuro distopico, vi mette nei panni di V, un mercenario in cerca di fama e fortuna. Con una miriade di possibilità di personalizzazione del personaggio e dello stile di gioco, potete plasmare il vostro destino attraverso missioni avvincenti, costruire una reputazione solida e accedere a nuovi e potenti upgrade. Grazie agli aggiornamenti costanti e ai contenuti extra gratuiti, l'esperienza di gioco si mantiene sempre innovativa e coinvolgente.

Cyberpunk 2077 trasforma ogni sessione di gioco in un'epica avventura futuristica. Con l'ultimo aggiornamento 2.1, Night City diventa ancora più vivida con l'introduzione del sistema metro NCART, la possibilità di ascoltare tracce uniche sulla Radioport mentre esplorate e missioni replayabili che aggiungono ore di divertimento. I miglioramenti nel combattimento e le nuove interazioni con i personaggi portano una profondità di gioco senza precedenti.

Night City è un mondo di infinite possibilità, ricco di attività, scenari mozzafiato e incontri indimenticabili. Le vostre decisioni influenzano sia la trama sia l'ambiente circostante, assicurando che ogni partita sia unica. Equipaggiatevi con un arsenale di potenziamenti cybernetici e armi futuristiche per affrontare ogni sfida in modo personale e diventare una leggenda nelle strade di questa metropoli futura.

Non perdete questa occasione unica di acquistare Cyberpunk 2077 su GOG a un prezzo eccezionale. Questa offerta limitata è la vostra porta d'accesso a uno dei titoli più celebrati degli ultimi tempi, offrendo un mondo ricco di dettagli e dinamismo creato da CD PROJEKT RED. Affrettatevi e sfruttate questo sconto del 50% per scoprire le infinite possibilità di Night City. E non dimenticate di ampliare la vostra avventura con l'espansione Phantom Liberty, ora offerta a un prezzo ridotto.

