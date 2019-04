Funko rivela la nuova linea di Pop! dedicata ad Avengers: Endgame

Funko, a meno di 20 giorni dall’uscita di Avengers: Endgame al cinema (italiano), ha rilasciato le foto legate alla sua nuova serie Pop! dedicata al film.

Conoscerete sicuramente tutti l’azienda Funko, resa nota dalla produzione di migliaia di statuine super deformed che riproducono personaggi che spaziano dai videogiochi ai film, dai fumetti alle star della musica. L’azienda, a meno di 20 giorni dall’uscita di Avengers: Endgame al cinema, ha rilasciato le foto legate alla sua nuova serie dedicata proprio ai protagonisti del film.

Seguendo i personaggi presenti sul poster, i Funko Pop! mostrati coprono tutti gli eroi sopravvissuti alla strage di Thanos, compreso il Titano Folle. Dopo quindi le serie rivelate da LEGO e da Hasbro, ora anche Funko si unisce a questi due brand nel portare delle figure dedicate alla conclusione della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Da come potete vedere nelle foto, tutti i personaggi indossano la tuta vista nei recenti trailer di colore bianco/rosso/nero, tranne Captain Marvel (che porta il vestito visto nel film a lei dedicato), Ronin (che porta il nuovo vestito dedicato al suo nuovo nome in codice), Thanos e War Machine (anche se la nuova armatura ha delle similitudini alle tute degli altri eroi). Infine, in esclusiva per la catena GameStop, verrà prodotto un Hulk vestito di un colore diverso.

La grave serie di eventi messi in atto da Thanos, che ha spazzato via metà dell’universo e infranto le fila degli Avengers, costringe i Vendicatori superstiti a intraprendere un’ultima iniziativa, nella grande conclusione dei 22 film targati Marvel Studios, Avengers: Endgame.

Nel cast della pellicola ritroveremo Robert Downey Jr. (Tony Stark), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Jeremy Renner (Hawkeye/Ronin), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Paul Rudd (Ant-Man), Brie Larson (Captain Marvel) e Josh Brolin (Thanos). Tutti gli altri eroi caduti, invece, ancora non sono stati mostrati come Funko Pop! (ma non è impossibile che arrivino in un secondo momento, magari dopo l’uscita del film).