Futurama: tutte le stagioni su Amazon Prime Video

Ieri vi abbiamo annunciato tutte le uscite di maggio sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video, ma forse tra la mole di contenuti uno in particolare potrebbe essere passato in sordina. Stiamo parlando di Futurama, serie d’animazione nata dalla mente geniale del fumettista, disegnatore e produttore televisivo Matt Groening nonché il creatore de I Simpson e dell’ultima serie originale Netflix Disincanto.

Futurama è una sitcom animata statunitense che arrivò per la prima volta in televisione nel 1999 su Fox. Il successo fu talmente alto che vennero realizzate sette stagioni e 140 episodi, ma la serie fu interrotta per ben quattro anni tra il 2004 e il 2008 per arrivare alla conclusione solo nel 2013. In Italia è stata trasmessa varie volte sia da Italia 1 che da Fox e dal primo di maggio sarà disponibile su Amazon Prime Video.

Lo stile grafico e l’umorismo tagliente sono le inconfondibili doti artistiche di Matt Groening che in questo caso sono inserite in un contesto futuristico in una New York del 3000. I protagonisti sono Fry, Leela, Zoidberg, l’iconico Bender, il professor Farnsworth, Hermes Conrad ed Amy Wong che sono divenuti in breve tempo dei personaggi iconici della cultura pop. La storia, però, si incentra su Fry, un ragazzo comune congelato nel passato che si risveglia mille anni dopo in un futuro totalmente stravolto.

Gli elementi principali che hanno reso caratteristica la serie sono le allusioni e le parodie che prendono ispirazione dalla letteratura e dal cinema fantascientifico. Non mancano anche spunti umoristici riguardo al bene e al male della tecnologia, alla religione e alla filosofia trattando argomenti delicati come la vita, la morte e il suicidio. Insomma, dal primo maggio potrete rivivere tutte le avventure di questa fantastica serie tv su Amazon Prime Video.