Game of Thrones, il capo di HBO promette: “Lo spin-off sarà spettacolare”

Dopo 8 stagioni di Game of Thrones, l’attesa dei fan è tutta riversata sullo spin-off House of the Dragon, attualmente in lavorazione e destinato ad arrivare su HBO (e Sky in Italia) nel 2022. Le prime parole di elogio nei confronti dello show sono arrivate dal capo dell’emittente americana, Casey Bloys, che ha definito lo spin-off visivamente spettacolare.

Ha poi tessuto le lodi del cast scelto dal regista Miguel Sapochnik e ha confermato che David Benioff e D.B. Weiss, sceneggiatori e produttori esecutivi di Game of Thrones spesso criticati per alcune scelte, non avranno alcun potere decisionale sullo spin-off poichè impegnati in altre produzioni esclusive per Netflix.

Le riprese di House of the Dragon sono iniziate mesi fa in Inghilterra e in rete sono apparse le prime foto dal set. Tra i protagonisti troviamo Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen e Emma D’Arcy in quelli di Rhaenyra Targaryen.

House of the Dragon, lo spin-off di Game of Thrones sarà spettacolare

Basato sul romanzo Fuoco e Sangue, lo show sarà ambientato tremila anni prima le vicende narrate in Game of Thrones.Il prequel seguirà la Danza dei Draghi, la guerra civile dei Targaryen tra i fratelli Aegon II e Rhaenyra, che combatterono per il trono dopo la morte del loro padre Viserys I.

Fanno parte del cast anche Paddy Considine nei panni Viserys Targaryen, Steve Toussaint in quelli di Lord Corlys Velaryon, e Olivia Cooke come Alicent Hightower.

Come rivelato da Casey Bloys, House of the Dragon è al momento l’unico spin-off effettivamente in lavorazione, mentre gli altri progetti annunciati sono ancora in fase embrionale. Ma non è tutto, perchè il mondo di Game of Thrones sbarcherà anche a teatro con un progetto drammaturgico intento a raccontare il Grande Torneo di Harrenhal.

In attesa di nuove informazioni sullo spin-off, vi consigliamo di recuperare il box-set da collezione delle otto stagioni di Game of Thrones in Blu-Ray 4K. Potete trovarlo, a un prezzo accessibile, cliccando qui.