House of the Dragon: la prima foto dal set

Matt Smith ed Emma D’Arcy sono stati fotografati sul set dello spinoff di Game of Thrones, House of the Dragon, mostrando ai fan la famiglia reale dei Targaryen. La serie prequel di GoT della HBO è attualmente in fase di riprese in Inghilterra e le nuove foto di produzione hanno fornito un primo sguardo a due importanti membri della famiglia reale Targaryen.

Matt Smith, meglio conosciuto come l’undicesimo dottore in Doctor Who, interpreterà il principe Daemon Targaryen. Come riportato dal quotidiano britannico Daily Mail (potete leggere l’articolo a questo link), Smith è stato visto camminare su una spiaggia in Cornovaglia con Emma D’Arcy, che interpreterà Rhaenyra Targaryen. Entrambi, nella foto sopra portano i vestiti di scena, indossano i colori della casata Targaryen nero e rosso e sfoggiavano ciocche biondo platino. Le immagini della produzione possono essere viste qui. Altre foto nella collezione mostrano il team di produzione e la location sul mare, vicino ai luoghi in cui sono state recentemente girate altre scene dello show, con una diversa nobile casata di Westeros.

Lunedì è stato annunciato ufficialmente il cast principale di House of the Dragon, inclusi Paddy Considine, Olivia Cooke e Steve Toussaint, oltre a Smith e D’Arcy. La storia metterà in risalto i primi passi della casata Targaryen, coinvolgendo alcuni degli antenati di Daenerys Stormborn di Game of Thrones, poiché si svolge centinaia di anni prima della serie originale. La sua trama è basata su Fire & Blood (che potete acquistare qui), la raccolta di storie e documenti di Martin relativi alla Casa Targaryen. Le nuove immagini evidenziano il legame ancestrale che Daemon e Rhaenyra hanno con Daenerys, poiché i loro capelli biondo platino sono un tratto distintivo della famiglia Targaryen, rafforzata da generazioni di matrimoni incestuosi. La nuova serie sembra rimanere fedele a questo elemento della storia, con Daemon e Rhaenyra legati dal sangue e coinvolti romanticamente.

Creato da George RR Martin, Miguel Sapochnik e Ryan Condal, House of the Dragon è interpretato da Paddy Considine nei panni di King Viserys I Targaryen, Matt Smith nei panni del principe Daemon Targaryen, Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint nei panni Lord Corlys Velaryon, Rhys Ifans come Otto Hightower e Fabien Frankel come Ser Criston Cole. La serie dovrebbe essere presentata in anteprima su HBO e HBO Max nel 2022.